Leipzig

Das Bauholz wird immer teuer – deshalb sollen nun auch gesunde Bäume fällen. Doch die LVZ-Leser halten nichts von diesen Plänen. Und fragen sich, ob die Strukturwandel-Projekte für das Mitteldeutsche Revier den Braunkohle-Beschäftigten wirklich neue Jobs ermöglichen.

Zum Artikel „Sachsen will Rückstände beim Schwimmunterricht aufholen“ vom 28. Juni:

Schwimmkurse sind extrem nachgefragt

Gutscheine für Schwimmkurse: Hat sich einer der Entscheider mal erkundigt, wie solche Kurse schon ohne Pandemierückstände nachgefragt sind? Und dann zehn bis zwölf Kinder pro Kurs – bei dem nur sieben Kinder pro Bahn schwimmen dürfen. (Nadine Hausen, per Facebook

Es scheitert an den Öffnungszeiten

Ich würde mit meinen Kindern gern öfter schwimmen gehen, es scheitert aber schlichtweg an den Öffnungszeiten der Hallenbäder. Die Grünauer Welle in Leipzig ist noch komplett geschlossen, und die Öffnungszeiten des Leipziger Sportbads an der Elster sind ein Witz. (Christine Rößler, per Facebook)

Wozu braucht man für alles Kurse?

Man kann es auch als Eltern mit den Kindern üben. Warum braucht man für alles Kurse? (Katrin Hanak, per Facebook)

Holzpreise wichtiger als der Klimaschutz?

Zum Artikel „Mehr Fichten fällen“ vom 25. Juni: Wirtschaftsminister Peter Altmaier will so die Holzpreise senken und Lieferengpässe beheben. Das Wunder Bäume und Wald wird bei der Klimadiskussion sträflich vernachlässigt. Nun will man mehr gesunde Fichten fällen lassen, damit die Holzpreise nicht steigen. Sind denn Holzpreise wichtiger als Klimaschutz? Die Wälder und Pflanzen sind das einzige natürliche Regulierungsmittel. Wälder halten die Feuchte in der Erde, geben Wasser an die Wolken ab, und vor allem, sie nehmen, wie auch alle Pflanzen, Massen von anorganischem CO2 auf und wandeln es über die Fotosynthese als eigene Nahrung zur organischen Kohlensäure um. (Wolfram Wiesner, 04821 Brandis)

Privatisierung wird weiter voranschreiten

Zum Artikel „Wir rechnen mit einem Defizit von 15 Milliarden Euro“ vom 28. Juni: Die Aussagen der Chefin des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen offenbaren irritierende Blauäugigkeit, gepaart mit diffusen Zuständigkeiten. Die Kassenchefin gibt sich als „Kassenbote“ und unwissend über Empfänger sowie Verwendungszweck von Milliarden Beitragsgeldern.

Die Kapitulation vor einflussreichen Gewinninteressen und der Ruf nach weiteren Steuermilliarden macht die Aufsichtsbehörde über die gesetzlichen Krankenkassen im Grunde obsolet. Die wachsende Privatisierung im Gesundheitswesen wird auch künftig politisch nicht behindert werden, schließlich leben wir in einer Marktwirtschaft. Einen Tipp noch an Frau Pfeiffer bei der Milliardensuche: Geld ist nie verschwunden, sondern nur woanders. (Richard Jawurek, 04416 Markkleeberg)

Wettlauf um Ansiedlungen

Zum Artikel „Beiersdorf investiert Millionen und schafft Jobs in Leipzig“ vom 23. Juni: Der entscheidende Satz kommt am Schluss: in Waldheim, Altsitz von Florena, dem Unternehmen, in das seit 1990 viele Millionen Fördermittel flossen, und das in einem wirtschaftlich gebeutelten Umfeld zum Leuchtturm und Hoffnungsträger wurde, gehen 280 Arbeitsplätze und ein bedeutender Auftraggeber fürs lokale Gewerbe verloren.

Die Neubauflächen und 400 neue Logistikarbeitsplätze wären in Sachsen ebenso gut im Raum Döbeln oder Nossen entlang der Autobahn 14 kein Problem gewesen – als neuer Leuchtturm. So aber führt nun der Wettlauf um industrielle Ansiedlung zur Kannibalisierung wirtschaftlicher Interessen innerhalb desselben Bundeslandes, mit dem Segen der regionalen Politik und Wirtschaftsförderung, und fragwürdigem Ruhm für unsere Stadt. (Rolf Raabe, 04229 Leipzig)

Impfzentren versinken im Bürokratismus

Zur Corona-Impfkampagne: Ich hatte jetzt einen Termin zur Erstimpfung in einem Impfzentrum – in dem Fall Riesa – und möglicherweise einen Grund gefunden, warum einige nicht ihre Zweitimpfung wahrnehmen. Bei knapp einer Stunde Fahrtweg wird wohl mancher umgesattelt haben. Es liegt nicht am dortigen Personal, das leistet hervorragende Arbeit, aber versinkt im Bürokratismus. Formulare über Formulare, und nur die Neuesten gelten. Den QR-Code bekam man auch nicht, das System funktionierte nicht. In welchem Jahrhundert sollte die digitale Krankenkarte kommen? Da gehören die ganzen Daten hin. Aber Deutschland hat es neben der Bürokratie auch noch mit dem Datenschutz. Völlig irre, wenn man bedenkt, dass man bei Besitz eines Smartphones schon gläsern ist wie eine Schaufensterscheibe.

Frank Fleischhammer, per E-Mail

Kohle-Beschäftigte werden leer ausgehen

Zum Artikel „Strukturwandel: Ab Dezember 2025 im Elektro-Zug von Leipzig nach Döbeln“ vom 29. Juni:

Wunderbar, die genannten Projekte sind ganz sicher für die Regionen sehr hilfreich. Aber in welchen Projekten stecken denn die (gut bezahlten) Ersatzarbeitsplätze für die Kohlekumpel und Kohlekraftwerker? Ich befürchte, diese und die vom Kohleabbau betroffenen Ortschaften gehen weitestgehend leer aus.

Andreas Liebscher, per E-Mail

„Kreuzworträtselfall“ ein Juwel der TV-Reihe

Z um Artikel „Mord als Anschlag aufs System“ vom 25. Juni: Die von Ihnen genannte Folge – eines der Juwelen, danke für die Wortwahl! – war der „Kreuzworträtselfall“ von 1988. Wie Sie richtig erkannt haben, hatte es das DDR-Fernsehen nicht so mit Morden als Feierabendunterhaltung. Abgesehen vom Inhalt und Tenor Ihres Textes, der mir nicht ausgewogen erscheint, sollte doch ein wenig sorgfältiger recherchiert werden, wenn Ihnen schon ein so breiter Raum in der wichtigsten Tageszeitung Leipzigs gegeben wird. Das dürfen die Leser erwarten. (Uwe Baumann, per E-Mail)

Anmerkung der Redaktion: Sie haben Recht, die Bezeichnung „Kreuzworträtselmord“ als Titel war nicht korrekt. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

So können Sie uns erreichen:

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Facebook: LVZ Leipziger Volkszeitung

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ