Dresden

Landkreise und Kreisfreie Städte in Sachsen können künftig unterhalb einer Fünf-Tage-Inzidenz von 100 Corona-Neuerkrankten in Sachsen selbst entscheiden, ob sie die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr aufheben. Das teilte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden mit. Gegenwärtig liegt die Inzidenz im Freistaat aber noch bei rund 170. Die bisherige Regelung erlaubte eine Lockerung der Ausgangssperre ab einer Inzidenz von unter 200. Auf LVZ-Nachfrage stellte das Ministerium klar, dass – wie auch bisher – eine zweistufige Regelung gelte. Ausschlaggebend sei für eine mögliche Lockerung zunächst die Inzidenz des Freistaates, erst dann die der einzelnen Kreise und Kreisfreien Städte.

Maskenpflicht wird ausgeweitet

Diese Regelung ist ein Bestandteil der neuen Corona-Schutzverordnung, die am Donnerstag in Kraft tritt und dann bis zum 14. Februar gelten soll. „Oberstes Gebot bleibt, zuhause zu bleiben“, sagte Köpping. Eine grundsätzliche Änderung ist das Tragen von medizinischen Schutzmasken in Bus und Bahn, beim Einkaufen, beim Arztbesuch, in Gesundheitseinrichtungen, aber auch beim Gottesdienst in Kirchen. Zu diesen medizinischen Masken zählen FFP2-Masken, KN95-Masken oder OP-Masken, nicht jedoch bloße Stoffmasken oder Tücher. Nach wie vor ausgenommen von dieser Maskenpflicht bleiben Kinder bis 6 Jahren.

Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Mitarbeitern Homeoffice anzubieten – falls dem nicht triftige Gründe entgegenstehen. Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten müssen in Alten- und Pflegeheimen FFP2-Masken bei der „Arbeit an Menschen“ tragen. Auch soll in diesem Bereich künftig dreimal statt wie bisher zweimal in der Woche getestet werden, weil mittlerweile 200 Heime von Corona-Infektionen betroffen sind.

Weitere Abschlussklassen an Schulen

Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) teilte mit, dass ab 8. Februar neben den Abschlussklassen an Schulen auch jene von Berufsschulen unterrichtet werden. Konkret kämen damit zu den 50 000 Schülern noch einmal weitere 8000 dazu.

28 Prozent aller Kitakinder werden mittlerweile in Notbetreuung für relevante Berufsgruppen versorgt. Dazu zählen dann künftig auch Kinder von „betriebsnotwendigen“ Krankenkassen-Mitarbeitern sowie von Studenten und Schülern, die vor dem Abschluss stehen. „Wie es nach dem 15. Februar weitergeht, werden wir noch beraten“, sagte der Kultusminister. Sollte die Zahl der Neuinfektionen weiter fallen, sei die Öffnung von Kitas und Grundschulen aber nicht ausgeschlossen.

Neues Corona-Krisenmanagement

Dies Landesregierung wird auch ihr Management in der Corona-Krise neu aufstellen. Klasse statt Masse lautet die neue Marschrichtung. Oberstes Organ wird künftig ein Ausschuss sein, dem Vertreter von Sozial-, Innen- und Justizministerium sowie Staatskanzlei angehören und der dreimal in der Woche zusammenkommen soll. Seine Beschlüsse – so lautet der Plan – setzt dann die Stabsstelle Corona um, die dafür noch verstärkt werden soll. „ Ich selber kann Ihnen sagen, dass das nun eine Struktur ist, die ich mir auch wünsche“, sagte Köpping.

Zuvor hatte es immer wieder Kritik an der Arbeit des Krisenstabs – nicht nur aus den Reihen der Opposition, sondern auch innerhalb der schwarz-grün-roten Regierungskoalition gegeben. Zu groß, zu ineffizient sei das Gremium, dem unter anderen Technisches Hilfswerk und Bundeswehr angehören. Der bisherige Krisenstab kommt nun künftig nicht mehr täglich, sondern nur noch wöchentlich zusammen. Parallel dazu operierte im Innenministerium eine Task Force unter Leitung von Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar. Was aus ihr wird, ist laut Köpping aber derzeit noch unklar.

Spitzen in der Kenia-Koalition

Kritik am Management hatte beispielsweise Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert in der „ Sächsischen Zeitung“ geübt. Piwarz kommentierte das mit den Worten: „Ich wäre froh gewesen, wenn die Fraktionsvorsitzende der Grünen das heute im Kabinett angesprochen hätte. Sie war aber leider nicht mit dabei.“

Von Roland Herold