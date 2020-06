Leipzig

Familien bekommen Geld vom Staat. Die Spitzen von Union und SPD einigten sich im Rahmen ihres Konjunkturprogramms zur Bewältigung der Corona-Krise auf einen Kinderbonus von einmalig 300 Euro pro Kind. Doch wie die Familien an das Geld kommen und wer genau und in welche Höhe davon profitiert, ist offenbar noch nicht ganz geklärt.

Die zuständige Familienkasse Sachsen erklärte am Donnerstag auf LVZ-Anfrage, dass der Bonus für jedes Kind gezahlt wird, das eine Berechtigung auf Kindergeld hat. Von einer Kappungsgrenze, die eine bestimmte Altersgruppe ausschließt, sei nichts bekannt. Die Summe werde wie das übrige Kindergeld ausgezahlt – also in der Regel überwiesen. Einen genauen Termin zur Auszahlung gebe es aber noch nicht.

Kinderbonus muss versteuert werden

Der einmalige Kinderbonus muss versteuert werden, auf die Grundsicherung von Hilfebeziehern wird sie aber nicht angerechnet. Für Alleinerziehende werden die Freibeträge verdoppelt.

Im Freistaat Sachsen wird aktuell für 703. 529 Kinder Kindergeld gezahlt, davon leben 102 .612 in Leipzig.

Kinderbonus : Auszahlung in drei Raten

Nach den Worten von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) komme der Kinderbonus aus dem Konjunkturpaket vor allem Familien mit kleinen und mittleren Einkommen zugute. Er soll ihnen helfen, die Belastungen durch die Corona-Pandemie abzumildern. Sehr gut Verdienende würden jedoch nicht profitieren, da der Bonus auf den Kinderfreibetrag angerechnet wird. Giffey sagte, Paare mit einem Kind profitieren vom geplanten Bonus bis zu einem gemeinsamen Einkommen von rund 90 000 Euro im Jahr. Eine konkrete Grenze kann durch die jeweils individuellen Steueraspekte ihren Angaben zufolge nicht genannt werden.

Die 300 Euro sollen Giffey zufolge nicht auf einmal, sondern in drei Raten von jeweils 100 Euro an die Familien ausgezahlt werden.

