Die Leipziger Konsum-Genossenschaft blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seit der Wiedervereinigung. Der Gewinn wurde verdoppelt. Jetzt soll ein drittes Standbein her: Noch dieses Jahr übernimmt Konsum einen ersten NP-Discounter in Sachsen-Anhalt – und baut ihn zu einem Edeka-Markt um.

