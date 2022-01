Kontroverse um Impfpflicht – was sächsische Abgeordnete dazu sagen

Berlin/Leipzig

Draußen protestierten Impfgegner, drinnen im Bundestag fand die erste ausführliche Debatte zur Impfpflicht statt. Es gibt mehrere fraktionsübergreifende Vorschläge, wie die ab Mitte März geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgeweitet werden könnte. Ein Teil der Abgeordneten plädiert für eine Impfpflicht für alle Erwachsenen ab 18 Jahren, darunter auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD), allerdings nur in ihrer Funktion als Abgeordnete. Die Regierung will keinen eigenen Antrag vorlegen, was die Union heftig kritisiert. Ein anderer Teil der Abgeordneten favorisiert eine Impfpflicht für Ältere ab 50, weil jene besonders durch Covid-19 gefährdet sind. Ein aus den Reihen der FDP stammender Entwurf lehnt jegliche weitere Impfpflichten ab. Die AfD ist geschlossen gegen eine Impfpflicht. Auch unter den sächsischen Parlamentariern und Parlamentariererinnen gibt es unterschiedlichste Ansichten zur Impfpflicht, wie eine LVZ-Umfrage ergab. Die Kontroverse geht dabei auch durch die eigenen Parteireihen.

Paula Piechotta (Grüne): Für Gruppenantrag Impfpflicht ab 50

Paula Piechotta (Bündnis 90/Grüne). Quelle: Kay Nietfeld

„Die besten Corona-Entscheidungen in den vergangenen zwei Jahren waren immer die, die parteiübergreifend getroffen wurden“, argumentiert die Leipziger Grünen-Abgeordnete, die im Plenum auch live sprach. Es sei ihr ein großes Anliegen, dass in so einer grundsätzlichen Frage wie der Impfpflicht zu einer parteiübergreifenden Einigung kommen. so die promovierte Ärztin. „Da insbesondere ältere Menschen bei einer Corona-Infektion stark erkranken, halte ich eine abgestufte und zeitlich befristete Impfpflicht nur für Menschen ab 50 sowie eine verpflichtende Impfberatung für eine sorgfältig abgewogene Maßnahme.“

Holger Mann (SPD): Erst alle anderen Potenziale ausschöpfen

Holger Mann (SPD). Quelle: Andre Kempner

„Bevor nicht alle Antragstexte vorliegen, werde ich mich nicht für einen der fraktionsübergreifenden Gruppenanträge entscheiden“, sagt der Leipziger. Er werbe dafür, noch andere Potenziale auszuschöpfen. Über direkte Ansprache mit leicht verständlichen Informationen und konkreten Impfangeboten wie die Zahlung einer Präventions-Prämie könnten noch mehr Menschen zum Impfen bewegt werden, so der Leipziger SPD-Chef. „Eine allgemeine Impfpflicht ist für mich ein letztes Mittel, um eine erneute Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.“

Nadja Sthamer (SPD): Für allgemeine Impfpflicht ab 18

Nadja Sthamer (SPD). Quelle: Andre Kempner

„Die Orientierungsdebatte bestärkt mich in meiner Haltung zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren für bis zu drei Corona-Schutzimpfungen“, sagt die Leipzigerin Nadja Sthamer. Nur wenn man es schaffe, dass sich ausreichend viele Menschen impfen lassen, sei eine Grundimmunisierung auch gegen kommende Virusvarianten zu erreichen. „Ich möchte nicht, dass wir nicht im nächsten Herbst vor dem nächsten Hoch der Pandemie stehen.“

Jens Lehmann (CDU): Gegen jeden Vorschlag zur Impfpflicht

Der Leipziger Abgeordnete Jens Lehmann (CDU). Quelle: Foto: PF

„Ich bin gegen eine allgemeine Impfpflicht und werde deshalb gegen jeden Vorschlag stimmen, dessen Ziel die allgemeine Impfpflicht ist“, sagt der Leipziger. Ihn entsetze an der Debatte außerdem, dass die Ampel-Regierung zu diesem Thema völlig meinungslos sei. „Selbst wenn man sich für den Weg von Gruppenanträgen aus dem Parlament heraus entscheidet, muss für die Bürger jederzeit deutlich sein, welche Führung die Koalition anstrebt“, kritisierte der Ex-Bahnradolympiasieger.

Sören Pellmann (Linke): Impfpflicht nur als allerletztes Mittel

Sören Pellmann Quelle: Andre Kempner

„Die Debatte ist notwendig und legitim, die Einführung der allgemeinen Impfpflicht selbst darf aber nur das letzte Mittel sein, um die Pandemie zu bekämpfen„, sagte der Leipziger Sören Pellmann. Mit Omikron werden die Karten derzeit aber neu gemischt, der Nutzen der Impfpflicht sei aus epidemiologischer Sicht deshalb geringer als bei früheren Varianten, so der Direktkandidat des bundesweit im Fokus stehenden Wahlkreises Leipzig-Süd. „Auch einige verfassungsrechtliche Fragen sind noch völlig offen, die vor einer so weitreichenden Entscheidung geklärt werden müssen. Hier erwarten wir endlich Klarheit von der Ampel“, forderte er.

Frank Müller-Rosentritt (FDP): Generelle Ablehnung der Impfpflicht

Frank Müller-Rosentritt (FDP). Quelle: Peter Endig

„Ich habe zusammen mit Wolfgang Kubicki, Linda Teuteberg und mehr als 30 weiteren Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion bekanntgegeben, warum wir gegen eine allgemeine Impfpflicht sind“, sagt der Chemnitzer Frank-Müller-Rosentritt. Als Dreifach-Geimpfter warne er vor dem schwere Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. so der Chemnitzer. Zudem sei es momentan völlig unklar, wann die Pflicht der Bürgerinnen und Bürger enden soll. „Wir schlagen deshalb vor, von einer allgemeinen Impfpflicht abzusehen. Noch haben wir nicht alle möglichen Mittel, die unterhalb einer Impfpflicht rangieren, ausgeschöpft.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

René Bochmann (AfD): Vehemente Ablehnung der Impfpflicht

René Bochmann (AfD). Quelle: Alexander Prautzsch

„Als Abgeordneter sowie als Privatperson lehne ich eine allgemeine sowie berufsgruppenbezogene Impfpflicht vehement ab“, sagte der Direktkandidat aus Nordsachsen. Zum einen sei die Impfpflicht ungeeignet, da die derzeitigen Impfstoffe in ihrer zeitlichen Wirksamkeit stark eingeschränkt sind. Darüber hinaus verfehle sie ihr Ziel, weil auch Geimpfte das Virus übertragen, sich anstecken und sogar erkranken können. „Neben der Impfpflicht gibt es auch noch weitere Konzepte wie die Herdenimmunisierung, um die Pandemie zu bekämpfen.“ Auch seien mögliche Langzeitnebenwirkungen der Impfungen nicht ausreichend erforscht, so Bochmann.

Von André Böhmer