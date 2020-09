Kopf-an-Kopf-Rennen vor OBM-Wahl in Chemnitz

Chemnitz

Eineinhalb Wochen vor der Oberbürgermeister-Wahl in Chemnitz hat nach einer aktuellen Wahlumfrage keiner der neun Kandidaten eine absolute Mehrheit. Eine von der Chemnitzer Zeitung „Freie Presse“ in Auftrag gegebene Umfrage des Erfurter Instituts Insa sieht die CDU-Kandidatin Almut Patt mit 28 Prozent der Wählerstimmen vorn, gefolgt vom SPD-Kandidaten Sven ‎ Schulze mit 24 Prozent. Ulrich Oehme von der AfD käme demnach auf 16 ‎Prozent. Der Kandidatin der Linken, Susanne Schaper, würden 14 Prozent der Befragten ihre Stimme geben, dem Bewerber der Grünen, ‎ Volkmar Zschocke, nur sieben Prozent.

Abgeschlagen ist auch der parteilose Kandidat Lars Faßmann mit sechs Prozent. Noch weniger Wähler können Matthias Eberlein (Freie Wähler, zwei Prozent), Thomas Paul Vogel (Die Partei, zwei Prozent) und Martin Kohlmann (Pro Chemnitz, DSU, ein Prozent) überzeugen.

Für die Umfrage hat Insa 506 Chemnitzerinnen und Chemnitzer ab ‎‎18 Jahren im Zeitraum vom 27. August bis 3. September befragt.

Zweiter Wahlgang für den 11. Oktober geplant

Damit deutet alles daraufhin, dass zur Oberbürgermeisterwahl am 20. September kein Kandidat die absolute Mehrheit – also mehr als 50 Prozent der Stimmen – erreichen wird. Es läuft auf einen zweiten Wahlgang hinaus, der für ‎den 11. Oktober geplant ist.‎ Rund 196 000 ‎Bürger sind in anderthalb Wochen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die amtierende Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig ( SPD) hatte im vergangenen Herbst angekündigt, auf eine dritte Amtszeit zu verzichten.

Barbara Ludwig tritt nicht wieder an

Die langjährige Amtsinhaberin Barbara Ludwig ( SPD) tritt nicht noch einmal an. Das hatte die 58-Jährige bereits im September vorigen Jahres erklärt. Sie ist seit 2006 Oberbürgermeisterin in Chemnitz. „Zu einer starken Demokratie gehören Kontinuität, aber auch Veränderung. Deshalb ist es an der Spitze der Stadt nach 14 Jahren Zeit für einen Wechsel“, sagte sie zur Begründung. Sie wolle sich mit Ablauf ihrer Amtszeit anderen Dingen widmen. Zu ihrer Zukunft befragt sagte Ludwig, sie könne sich auch vorstellen, wieder als Grundschullehrerin zu arbeiten. Vor ihrem Einzug ins Chemnitzer Rathaus war Ludwig von 2004 bis 2006 Ministerin für Wissenschaft und Kunst in Sachsen. Sie holte bei der Oberbürgermeisterwahl 2013 im ersten Wahlgang 47 Prozent der Stimmen. Im notwendigen zweiten Wahlgang erhielt sie dann 64 Prozent.

Das sind die fünf OBM-Kandidaten auf den vorderen Plätzen

Unter den Bewerbern, die jetzt um den Chefsessel im Chemnitzer Rathaus kämpfen, gibt es keinen haushohen Favoriten. Derzeit führt die CDU-Kandidatin Almut Patt, gefolgt von Sven Schulze ( SPD). Wir stellen die fünf aussichtsreichsten Anwärter vor:

Almut Patt: Die 52-Jährige tritt für die CDU an. Sie wurde in Neuss geboren und lebt seit 1990 mit ihrem Mann Peter und den gemeinsamen vier Kindern in Chemnitz. Die Juristin arbeitet als Rechtsanwältin, speziell als Fachanwältin für Familienrecht in Chemnitz. Seit 2009 ist sie gewählte Stadträtin in Chemnitz. Sie wolle Chemnitz wieder zu Ansehen führen. „Viele Chemnitzer empfinden, dass die Stadt unter Wert verkauft wird. Potenziale werden behindert, Bürger, Vereine und Unternehmen erfahren nicht die Wertschätzung, die ihnen gebührt“, spricht sie die Chemnitzer an. Niemand brauche Spalter oder Hetzer, Nörgler oder nüchterne Zahlenmenschen, sagt sie. „Was wir brauchen, ist eine starke und sichere Mitte, die solidarisch agiert.“

Sven Schulze: Der 48-jährige Stadtkämmerer von Chemnitz geht für die SPD ins Rennen. Bevor der gebürtige Rochlitzer, der an der TU Chemnitz studierte, 2015 zum Finanz- und Personalbürgermeister gewählt wurde, hat Schulze fast 20 Jahre in der privaten Wirtschaft gearbeitet – unter anderem als Führungskraft bei enviaM. „Meine Familie und Freunde leben hier, meine Kinder sind hier geboren, gehen hier zur Schule und wachsen hier auf“, sagt der Vater dreier Kinder. „Unsere Stadt hat nach der Wende mehr erreicht, als es viele für möglich gehalten hätten. Das ist in erster Linie der Verdienst der Chemnitzerinnen und Chemnitzer. Es ist aber ebenso ein Ergebnis kluger und vorausschauender Stadtpolitik“, sagt er.

Ulrich Oehme: Der 60-jährige AfD-Politiker, geboren in Bischofswerda, kam vor 50 Jahren mit seinen Eltern ins damalige Karl-Marx-Stadt. Oehme hat an der Bergakademie Freiberg Metallurgie- und Werkstofftechnik studiert und im Rohrwerk Reichenhain gearbeitet. Er bezeichnet sich selbst als „überzeugter Christ und inzwischen mehrfacher stolzer Opa“. Seit 1990 ist er selbstständiger Versicherungsmakler. Oehme ist Bundestagsabgeordneter und Mitglied des AfD-Landesvorstandes. „Die Bürger unserer Stadt sollen das Gefühl von Heimat, sozialer Geborgenheit, Mitbestimmung und Miteinander bewahren und genau dafür stehe ich“, sagt er und fordert auch: „Für Recht und Ordnung! Asylkonzept auf den Prüfstand!“

Susanne Schaper: Sachsens Linken-Chefin wurde vor 42 Jahren im heutigen Chemnitz geboren. Die Krankenschwester und Diplom-Pflegewirtin engagiert sich seit 2009 als Abgeordnete im Chemnitzer Stadtrat und seit 2014 auch im Landtag. „Ich kandidiere als Oberbürgermeisterin, weil ich eine neue Form der Politik im Rathaus etablieren will: Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden für ihre Stadt“, sagt sie. Seit 2019 ist sie zusammen mit Stefan Hartmann an der Spitze der sächsischen Linken. Susanne Schaper ist verheiratet, hat drei Kinder und vier Hunde. Ihre Vision für sieben Jahre Amtszeit lautet: „ Chemnitz wird bis 2027 als drittgrößte Stadt in Sachsen an Zuzug, guten Lebensbedingungen und, nach dem Überwinden der Wirtschaftskrise in Folge der Corona-Pandemie, auch an Wirtschaftskraft hinzugewonnen haben.“

Volkmar Zschocke: Der 51-jährige Grünen-Politiker ist auch in Chemnitz geboren und aufgewachsen. Der gelernte Werkzeugmacher hat später Sozialpädagogik studiert, sitzt seit 1994 mit Unterbrechungen für die Grünen im Chemnitzer Stadtrat. Seit 2014 ist er auch im Landtag. „ Chemnitz ist mein Zuhause. Meine Kinder sind hier in Kindergarten und Schule gegangen. Ich bin mit Stadt und Region regelrecht verwachsen“, sagt er. Und er versichert seinen Wählern: „ Chemnitz ist Industriestadt. Mit einem grünen Oberbürgermeister wird das so bleiben. Die ökologische Modernisierung ist nicht Bremse, sondern Triebkraft der wirtschaftlichen Entwicklung. Als Bürgermeister will ich auf alle Teile der Stadtgesellschaft zugehen und starke Gemeinwesen in den Stadtteilen fördern.“

Von Anita Kecke