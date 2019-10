Kopfnoten-Streit: Sächsische Schüler sollten sich nicht zu früh freuen

Dresden

Was bedeutet das Kopfnoten-Urteil für die Schüler? Die LVZ erklärt die wichtigsten Konsequenzen – und sagt, es weitergeht.

Worum geht es bei dem Streit?

In Sachsen werden die Sozialkompetenzen von Schülern bis zum ersten Halbjahr der zehnten Klasse bewertet. In Abschlusszeugnissen – egal ob Oberschule oder Gymnasium – muss aus rechtlichen Gründen schon heute auf diese Kopfnoten verzichtet werden. Auch in der 11. und 12. Klasse wird bereits auf solche Benotungen verzichtet.

Ansonsten werden auf einer Skala von „sehr gut“ (Note 1) bis „mangelhaft“ (Note 5) das Betragen, die Mitarbeit, der Fleiß und die Ordnung zensiert. Die Einschätzungen werden in einer Klassenkonferenz beraten, sprich von allen Lehrern, die die Schüler unterrichten. In den Schulordnungen wird definiert, was unter den Begriffen zu verstehen ist. So meint „Betragen“ beispielsweise Zivilcourage, Toleranz, Gemeinsinn und Hilfsbereitschaft. „Ordnung“ umfasst etwa Sorgfalt, Pünktlichkeit sowie das Einhalten von Regeln und Absprachen.

Was kritisiert das Verwaltungsgericht?

Die Richter monieren: Die Vergabe von Kopfnoten in Zeugnissen, die für die Lehrstellensuche verwendet werden, „greift in die Freiheit der Wahl der Ausbildungsstätte und in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Schülers und damit erheblich in Grundrechte ein“. Weil es in Sachsen keine entsprechende Regelung im Schulgesetz gibt, sondern die Benotung auf Grundlage von Verordnungen erfolgt, sind für Bewerbungen die Kopfnoten demnach unzulässig. Im konkreten Fall eines ehemaligen Oberschülers, über den jetzt entschieden wurde, heißt das: Das Endzeugnis der 9. Klasse und das Halbjahreszeugnis der 10. Klasse waren rechtswidrig.

Der jetzigen Entscheidung war ein Eilverfahren vorausgegangen: Vor knapp einem Jahr hatte das Verwaltungsgericht Dresden ebenfalls schon für den damaligen Zehntklässler entschieden. Das Landesschulamt beschwerte sich daraufhin beim sächsischen Oberverwaltungsgericht, das den Beschluss des Verwaltungsgerichts aufhob. Der junge Mann lernt zwar mittlerweile an einer Fachoberschule, die Richter entschieden aufgrund der Tragweite dennoch in einem sogenannten Hauptsacheverfahren – immerhin bewerben sich viele Schulabgänger nicht erst mit dem Abschlusszeugnis, sondern mit früheren Zeugnissen, auf denen Kopfnoten enthalten sind.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Urteil für die Schüler?

Schüler sollten sich nicht zu früh freuen: So lange es keine letztinstanzliche Entscheidung gibt oder das Kultusministerium überraschend anders entscheidet, dürfen die Schulen nach den bisherigen Regelungen verfahren und weiterhin Kopfnoten vergeben. Da der Freistaat Sachsen bereits angekündigt hat, in Berufung zu gehen, wird es also noch einige Monate dauern, bis endgültige Klarheit herrscht. Ob die Zeit bis zum Halbjahreszeugnis im Februar ausreicht, wird sich noch zeigen. Insgesamt besteht durchaus die Möglichkeit, dass das entscheidende Oberverwaltungsgericht in Bautzen den Beschluss des Dresdner Verwaltungsgerichts abermals kassiert. Eine Besonderheit gilt allerdings schon für Gymnasiasten, die in der 11. oder 12. Klasse beschließen, kein Abitur abzulegen: Sie können sich auf Grundlage der Besonderen Leistungsfeststellung (BLF) ein Abschlusszeugnis für die 10. Klasse ausstellen lassen – und zwar ohne Kopfnoten.

Wo besteht Handlungsbedarf – und wie werden die Änderungen aussehen?

Das Verwaltungsgericht Dresden hat ausdrücklich klargemacht, dass es bei seiner Entscheidung nicht um ein Pro oder Contra zu den Kopfnoten geht – sondern um die rechtlichen Grundlagen für die Zensuren. Deshalb haben die Richter den Gesetzgeber, sprich den Landtag, aufgefordert, unabhängig von weiteren Gerichtsentscheidungen die notwendigen Regelungen eindeutig zu formulieren und damit sogenannte Ermächtigungsgrundlagen zu schaffen. Wenn es bei der aktuellen Kopfnoten-Vergabe auch für Bewerbungszeugnisse bleiben soll, müsste das Schulgesetz entsprechend geändert werden, erklären die Richter.

Diese Hürde gilt aber als sehr hoch: Zwar werden die potenziellen Kenia-Koalitionäre aufgrund der Einführung von Gemeinschaftsschulen sowieso das Schulgesetz ändern müssen – doch auch die Vorstellungen bezüglich der Kopfnoten gehen zwischen den beteiligten Parteien weit auseinander. Während die CDU an den Zensuren festhalten will, werden diese von Grünen und SPD kritisch gesehen, beide haben immer wieder schriftliche Einschätzungen anstelle von Verhaltenszensuren gefordert.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Entscheidung der Richter könnte genau zur richtigen Zeit kommen: In Sachsen beginnen in der zweiten Herbstferien-Woche, ab dem 21. Oktober, die Koalitionsgespräche – und es ist wahrscheinlich, dass nun auch die Kopfnoten am Verhandlungstisch debattiert werden. Das aktuelle Schulgesetz könnte zumindest einen Ausweg weisen: Darin heißt es, dass das Kultusministerium ermächtigt wird, Regelungen über verbale Einschätzungen zu treffen. Voraussetzung wäre natürlich, dass diese im Ministerium auch gewollt sind – doch das ist eben nicht der Fall. Theoretisch wäre das Problem also recht schnell lösbar, indem die Schulordnungen geändert und dem gesetzlichen Rahmen angepasst werden. Praktisch wird einerseits auf die grundsätzliche Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gewartet werden, und andererseits wird wohl politisch über die Regelung diskutiert werden. Ein schnelles Ende scheint damit nicht in Sicht.

Von Andreas Debski