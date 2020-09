Kostenexplosion im Pflegeheim: Jeder fünfte Bewohner in Sachsen braucht Sozialhilfe

Leipzig

In Sachsen ist inzwischen jeder fünfte Pflegeheimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen. Genau sind es 21,25 Prozent. Betroffen sind damit 11 043 Menschen von insgesamt 51 974 vollstationär gepflegten Heimbewohnern im Freistaat. Deutschlandweit liegt die Quote der Sozialhilfeempfänger unter den rund 900 000 Pflegeheimbewohnern sogar bei 36 Prozent. Das geht aus Daten hervor, die die Linksfraktion im Bundestag mit Hilfe des Statistischen Bundesamtes zusammengetragen hat. Die Zahlen beziehen sich auf 2018.

Im Zuge dessen stieg auch die im Freistaat an die Heimbewohner ausgereichte Hilfe zur Pflege in den vergangenen Jahren stark an: Laut sächsischem Sozialministerium von rund 41 Millionen Euro 2017 über gut 45 Millionen Euro 2018 auf über 60 Millionen Euro im Jahr 2019.

Anzeige

Belastung von Pflegeheimbewohnern in Sachsen stieg in zwei Jahren um fast 500 Euro

Dieser Trend setzt sich weiter fort: Nach Berechnungen des Verbandes der Ersatzkassen (VEDK) wuchs die finanzielle Belastung des einzelnen Heimbewohners in Sachsen seit 2018 um fast 500 Euro pro Monat – von 1149 Euro auf jetzt 1621 Euro. Bundesweit war der Anstieg indes geringer: Da liegt der Eigenanteil derzeit bei 2015 Euro im Monat, knapp 250 Euro mehr als vor zwei Jahren.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Höhere Heimkosten in Sachsen: Wird das Pflegeheim zur Armutsfalle?

Dabei schwanken die finanziellen Belastungen zwischen den Bundesländern. Spitzenreiter ist der Berechnung zufolge Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich 2405 Euro Eigenanteil. Am günstigsten ist es für Pflegebedürftige in einer stationären Einrichtung in Sachsen-Anhalt: Sie müssen im Schnitt 1436 Euro dazu bezahlen.

Sozialministerin Köpping will Eigenbeiträge begrenzen

Auch Sachsens Staatsministerin für Soziales und Gesundheit, Petra Köpping ( SPD), äußert sich besorgt über diese Entwicklung. „Mein Ziel ist es, die Eigenbeiträge in der stationären Pflege zu begrenzen. Ich setze mich für eine nachhaltige Finanzierung der Leistungen der Pflegeversicherung ein. Pflege muss für alle bezahlbar bleiben“, sagte sie der LVZ. „Es ist nicht die Absicht des Gesetzgebers, dass die steigenden Kosten zugunsten einer verbesserten Pflege allein zu Lasten der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen gehen“, unterstreicht sie.

CDU-Politikerin Schenderlein : Pflege muss bezahlbar bleiben

Die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein aus Nordsachsen mahnt ebenfalls: „Die Pflege muss auch künftig für die Betroffenen und ihre Ehepartner bezahlbar bleiben.“ Die Eigenanteile in den Heimen seien gerade in den vergangenen Jahren gestiegen, überwiegend durch die Personalkosten. „Es liegt aber auch in unserem Interesse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vernünftig zu entlohnen“, sagt Schenderlein, die Mitglied im Sozialausschuss des Landtags ist. Wichtig sei, dass der Bund nun tätig werde.

Linke-Fraktionschef Bartsch : Pflegekosten werden zur Armutsfalle

Auch Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, sagt gegenüber der LVZ: „Die steigenden Pflegekosten werden für immer mehr Menschen zur Armutsfalle. In Sachsen steigen die Eigenanteile mit rund 40 Prozent extrem. Viele Menschen müssen Sozialhilfe beantragen, um das Heim bezahlen zu können.“ Und er fordert, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) solle endlich eine Reform zur Entlastung der Pflegebedürftigen und deren Familien vorlegen.

Von Anita Kecke