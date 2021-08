Kostenpflichtige Corona-Tests: Das ist die Meinung der LVZ-Leser

Leipzig

Für Impfunwillige werden Corona-Tests ab Herbst kostenpflichtig – bisher wurden die sogenannten Bürgertests aus Steuermitteln beglichen. Erhöht die Politik zu Recht den Druck auf Ungeimpfte? Oder werden die Rechte von Impfverweigerern zu stark eingeschränkt? LVZ-Leser debattieren.

Es droht eine höhere Dunkelziffer

Die entscheidende Achillesferse bei kostenpflichtigen Schnelltests auf das Corona-Virus besteht vor allem darin, dass sich künftig nicht nur viele ärmere Menschen deutlich weniger überprüfen lassen dürften, was bei der Bekämpfung der Pandemie eindeutig kontraproduktiv ist und diese mit einer erhöhten Dunkelziffer in die Länge zieht.

Deshalb haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten hier leider mit ihrer Philosophie der einfachen politischen Antworten wirklich nicht genügend mitgedacht, zumal der Staat ebenfalls noch in anderen wichtigen Bereichen derzeit seine Hausaufgaben nicht macht, wenn man nur einmal an die immer noch fehlende digitale Aufrüstung sämtlicher Gesundheitsämter mit einer professionellen einheitlichen Software denkt oder die in Deutschland kaum stattfindenden Abwasserproben! (Rasmus Helt, 20539 Hamburg)

Keine zusätzlichen Urlaubstage

Was will der Innenminister von Sachsen Roland Wöller von der CDU damit erreichen, zwei zusätzliche Urlaubstage für Geimpfte im Öffentlichen Dienst einzuführen? Dass sich das Volk noch mehr spaltet? Die Angestellten haben doch schon genug Privilegien.

Absoluter Schwachsinn – und es sind nutzlose Kosten für die Steuerzahler. (Kerstin Buchholz, per E-Mail)

Testpflicht bei Einreise muss für alle gelten

Eine Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland finde ich wichtig, wenn keine Impfung vorhanden ist. Allerdings muss diese Testpflicht dann auch für alle gelten!

Das bedeutet, für Politiker, für Sportler, für Künstler, für Dienstreisende, für Pendler, für Rückkehrer von Familienbesuchen und natürlich für Urlauber, wenn sie nicht zweifach geimpft sind. Doch wie soll das kontrolliert werden und was passiert, wenn der Test nicht vorliegt? Werden sie dann zurückgeschickt? (Arnd Förster, 04416 Markkleeberg)

Kritik an Sputnik V klingt wie Hohn

Zum Artikel „Der Ansturm auf Sputnik V bleibt aus“ vom 11. August:

Der Artikel erfordert eine Erwiderung: Erstens erfolgte vor einem Jahr mit Sputnik V die weltweit erste Registrierung eines Corona-Impfstoffs (und keine Zulassung), und zweitens erfolgte in der Zeit von August bis Dezember 2020 die Testphase III mit mehreren tausend Probanden und dem Ergebnis einer Freigabe des Impfstoffs nach dem Beleg für dessen Wirksamkeit (und keine Freigabe parallel zur Testphase III und ohne Beleg für die Wirksamkeit des Impfstoffs). Ein zeitweiliges Verwendungsverbot, beziehungsweise eine Beschränkung des Einsatzbereiches wie bei Astrazeneca, sind über den russischen Impfstoff nicht bekannt (stattdessen Einsatz in mehr als 60 Ländern).

Die Kritik an zeitweilig wochenlangen Wartezeiten auf den Impfstoff in einigen Regionen Russlands ist gegenüber den flächendeckenden und monatelang währenden Lieferengpässen bei der Bereitstellung des Impfstoffs im 1. Halbjahr 2021 hierzulande ein Hohn. Und zur Erhöhung der Impfquote setzt man jetzt auch in Deutschland auf ungewöhnliche Anreize (nicht nur in Shoppingzentren, wie in Russland). (Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

Impfpflicht nicht verteufeln!

Ich finde auch, die Impfpflicht muss her. Wegen einer Bratwurst oder zwei Tagen Ferien würde ich mich auch nicht impfen lassen. Es ist der Respekt vor allen anderen, um diese Viren und deren Varianten nicht zu verbreiten. Außerdem, viele schlucken Pillen, Säfte, Schlankheitsmittel, da weiß auch keiner, was für Nebenwirkungen und Spätfolgen es haben könnte. Aber erst mal alles verteufeln. (Petra Weygandt, per E-Mail)

Tests brauchen einen einheitlichen Preis

Es wird so kommen, dass die Ungeimpften sich mehr im privaten Raum treffen. Es wird dann auch weniger getestet und man wird schwerer das Infektionsgeschehen nachvollziehen. Es muss aber von der Politik ein Preis für die Tests festgelegt werden, der nicht willkürlich erhöht werden kann.

Die meisten, die ich kenne, haben sich nicht aus Solidarität impfen lassen, sondern nur, weil sich nicht mehr testen wollen, Party machen und so weiter. Man sollte mehr auf die zugehen, die noch überlegen, sich impfen zu lassen. Mehr Aufklärung ohne Drohung und vor allem verständlich und einfach erklärt. (Marco Neumann, per Facebook)

Jeder kann sich weiterhin frei entscheiden

Es wird niemand ausgegrenzt. Es gibt die Impfung als kostenfreies Medikament und es gibt den Test als kostenpflichtige Alternative.

In der Apotheke gibt es ja auch Medikamente ohne oder mit geringer Zuzahlung oder eben alternativ ohne Rezept kostenpflichtig zum vollen Preis. Deshalb bin ich noch lange nicht ausgegrenzt. Dieses Gejammere geht mir gehörig auf den Geist. Jeder hat doch die Möglichkeit, sich frei und ohne Zwang zu entscheiden, was er möchte. (Hans-Jürgen Berg, per Facebook)

Das Bundesverfassungsgericht hat die Erhöhung des Rundfunkbeitrages angeordnet. Zuvor hatte das Land Sachsen-Anhalt einen Anstieg des Beitrages auf 18,36 Euro blockiert. Dazu schreiben LVZ-Leser:

Rundfunk ist für Demokratie essenziell

Was für ein grandioses Urteil des Bundesverfassungsgericht in einer Zeit wachsender Verschmutzung unserer geistigen Umwelt. Wer, wenn nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist in einer immer komplexer werden Welt noch in der Lage, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, und den für die Demokratie so notwendigen öffentlichen Diskurs zu organisieren?

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört weder der Regierung noch den Landesparlamenten, er gehört dem Bürger und wird von ihm ja auch bezahlt. Denkt man das Urteil konsequent zu Ende, ist eigentlich der Rundfunkgebührenstaatsvertrag überflüssig, da er – wie das Magdeburger Beispiel gezeigt hat – Politiker einlädt zu machtpolitischen Spielchen.

Den KEF-Mitgliedern, die ja von den Ministerpräsidenten nominiert werden, kann man schon vertrauen, das sie verantwortungsbewusst mit dem Geld der Bürger umgehen. Und wenn die Parlamentarier etwas tun wollen, dann können sie die Bürgerbeteiligung in den Rundfunkräten stärken. (Prof. Wolfgang Kleinwächter, 04158 Leipzig)

Die TV-Reporter werden schlechter

Gott sei Dank wurde es nun gerichtlich beschlossen, dass der Beitrag zum öffentlichen Rundfunk- und Fernsehempfang erhöht werden kann. Nun können die „Öffentlich-Rechtlichen“ noch mehr „abgehalfterte“ Sportexperten einsetzen, um uns ihre Wichtigkeit zu demonstrieren.

Ich will um Gottes willen die „alte Zeit“ nicht verherrlichen, aber bei uns machte das Heinz-Florian Oertel fast im Alleingang, wozu die heutigen Reporter scheinbar nicht mehr in der Lage sind. Vielleicht fehlt es an der nötigen Zeit oder dem Interesse für notwendige Recherchen und Vorbereitungen. Aber der Kunde ist ja geduldig und bezahlt. (Peter Heuschkel, per E-Mail)

