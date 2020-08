Leipzig

Pech für alle, die ihren Urlaub schon hinter sich haben: Denn jetzt startet der Sommer erst richtig durch! Bis zur Wochenmitte heißt es bei moderaten Werten um die 25 Grad noch einmal durchatmen. Denn dann kommt ein Sommerhoch und mit dem Hoch wird es wieder warm bis sehr heiß. Am kommenden Wochenende sind deutschlandweit Topwerte um 30 bis 35 möglich, im Südwesten bis zu 37 oder 38 Grad. Nach aktuellen Berechnungen geht die Hitze sogar bis zum 3. Augustwochenende weiter. Kaum Regen, meist nur einzelne Gewitter und sonst nur viel Sonne und sehr heiß.

Wettermodelle einig: Jetzt kommt der Hitzesommer 2020

„ Deutschland schwitzt ab Mittwoch aus Westen wieder aufs Neue los und diesmal könnte es eine deutlich längere Hitzewelle werden. Das europäische und das US-Wettermodell sind sich da einig und auch das deutsche Wettermodell sieht sehr viele sonnige, trockene und heiße Tage für Deutschland“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Die Wetterlage am kommenden Samstag: Direkt aus Nordafrika strömt via Spanien und Frankreich sehr warme Luft in der Höhe (ca. 1500 m) zu uns nach Deutschland, der Hochsommer kommt zurück. Quelle: meteociel.fr/wetter.net

Er kommt also verspätet, aber er scheint doch noch zu kommen: Der Hitzesommer 2020. „Wir müssen uns die Entwicklung genau anschauen, denn es wird wirklich wieder sehr heiß und diesmal könnte das ganze bis zu sieben Tage anhalten, vielleicht auch noch etwas länger. Eine völlig neue Wetterlage in diesem bisher eher wechselhaften Sommer 2020“, so Jung.

Leipzig : Perfektes Badewochenende bei über 30 Grad

Für Leipzig stehen die Prognosen ebenfalls günstig für hitzeresistente Sonnenanbeter: Spätestens ab Donnerstag klettern die Höchstwerte über die 30-Grad-Marke. Das nächste Wochenende lädt bei 34 bis 35 Grad zum ungetrübten Badespaß ein: Hier gibt’s die Badeseen und Freibäder der Region Leipzig im Überblick. Und auch in der Folgewoche geht es mit viel Sonnenschein heiß weiter. Dazu kommen tropische Nächte: „Die Nachtwerte werden am Wochenende besonders in den Ballungsräumen zwischen 20 und knapp 25 Grad liegen. Erholsamer Nachtschlaf ist dann kaum noch möglich“ so Wetterexperte Jung. Ein paar Regeln an Hitzetagen sind dann zu beachten – und Irrtümer zu vermeiden.

Bilanz: Der Juli war zu warm und zu trocken

Der wechselhafte Schaukelsommer mit einigen wenigen Hitzetagen und immer wieder kühleren Phasen ist erst einmal Geschichte. „Es scheint so, also wolle der August der wärmste Sommermonat werden. Aber man sollte nicht vergessen: Der Juli 2020 ist 0,8 Grad wärmer als das Klimamittel, brachte noch weniger Regen als der Juli 2019 und es gab mehr Sonnenschein als normal.“ Der Juli 2020 war also klimatologisch ein warmer, sehr trockener und sonniger Sommermonat. „Viele die jetzt über das schlechte Juli-Wetter jammern, die jammern wirklich auf einem sehr hohen Niveau,“ so Wetterexperte Dominik Jung.

Warum kommt die Hitze erst jetzt?

Bislang hatten wir einfach kein Glück: Immer wieder wirbelte der Jetstream die Wetterküche in Deutschland durcheinander und verhinderte ein stabiles Sommerhoch. Jetzt ist die Lage anders: „Der Jetstream wölbt sich nun auf und der Berg lieg im Norden Europas, daher kann nun die warme Luft aus Südwesten einströmen“, so Wetterexperte Jung (siehe auch Grafik). Die Folge: Sehr warme Luft aus Nordafrika zieht über Spanien und Frankreich direkt zu uns.

Der Jetstream verlagert sich weiter nördlicher – so kann die Hitze zu uns. Quelle: wetter.net/meteociel.fr

