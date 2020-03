Leipzig

Autofahrer, die üblicherweise auf der A4 im Osten Sachsens unterwegs sind, sollten derzeit dringend eine Alternativroute suchen: Aufgrund der Grenzschließung sowie verstärkter Kontrollen für Kraftfahrer kommt es laut sächsischem Verkehrswarndienst zu einem massiven Stau in Richtung Görlitz, der sich am Dienstagnachmittag über mehr als 40 Kilometer erstreckte. Inzwischen wird dringend empfohlen, die Autobahn an der Ausfahrt Bautzen-West zu verlassen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet von „katastrophalen Verhältnissen“, da Kraftfahrer teils weit mehr als zehn Stunden festsitzen. Ein Mensch habe einen Herzinfarkt erlitten und medizinisch behandelt werden müssen. Schwierig sei die Lage auch für Tiertransporte. Die Wartezeit soll laut polnischem Grenzschutz derzeit 18 Stunden betragen.

Laut Verkehrswarnmeldedienst ist das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz, ein Rettungszug fahre auf der A4 in Richtung Polen. Kraftfahrer sollen sich bei benötigter Hilfe bemerkbar machen. Die Polizei appelliert an alle Autofahrer im Stau, eine Rettungsgasse zu bilden. „Diese ist lebenswichtig, um Rettungskräften den Zugang zu den Wartenden zu gewährleisten.“ Auch sei es verboten, den Seitenstreifen zum schnelleren Vorankommen zu nutzen oder zu versuchen zu wenden. Das sorge für lebensgefährliche Situationen.

Von CN/mit dpa