Rosswein

Das kommt nicht alle Tage vor im kleinen Jugendhaus in Roßwein (Kreis Mittelsachsen): Am Donnerstagabend haben Kraftklub aus Chemnitz die Bühne in der Goldbornstraße gerockt. Zwei Stunden dauerte das Benefizkonzert, bei dem 300 Leute im kleinen Saal des Jugendhauses für tropische Temperaturen sorgten.

