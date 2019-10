Kraftsportszene fasziniert von Thallwitzer Superalge

Thallwitz

Das Interesse an Spirulina platensis wächst. Jetzt besuchten Experten der Kraftsportbranche die noch junge Firma Euspiron GmbH in Thallwitz, um die Superalge und ihre Anwendungsbereiche kennenzulernen. Immerhin ist Spirulina platensis aus der Gattung der Cyanobakterien mit ihren 2075 Wirkstoffen eine wahre Nährstoffbombe und wurde bereits von den Azteken und Mayas zu Heilzwecken verwendet sowie am chinesischen Hof als Delikatesse geschätzt.

Sieben Jahre dauerte es von der Idee bis zur Marktreife

Allein sieben Jahre dauerten Forschung und Züchtung, bis Geschäftsführer Gerhard Wilhelm gemeinsam mit dem Wurzener Heilpraktiker und Wegbegleiter Peter Helbig die Uralge für medizinische Pflege- und Kosmetikprodukte zur Marktreife brachte. Im Juni 2016 gründeten sie Euspiron.

Inzwischen zieren zahlreiche europäische Patente die Wände des Firmensitzes im Gewerbegebiet Bahnhofstraße. Die letzte Urkunde für die Algenfrischmasse erhielt Wilhelm am 13. März vom Patentanwalt und im Beisein des Landrates Henry Graichen ( CDU) sowie Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) überreicht.

Algenpads lindern schnell Schmerzen

Ein weiterer Erfinderschutz laufe aktuell für die Spirotherm-Algenpads, so der 64-jährige Diplomingenieur. „Sie lösen Verkrampfungen, lindern schnell Schmerzen bei Muskelverspannungen und unterstützen die Regeneration betroffener Körperregionen.“

Von Kai-Uwe Brandt