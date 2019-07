Neukieritzsch

Im Kraftwerk Lippendorf hat der zweite Block seinen Betrieb wieder aufgenommen, damit raucht es wieder weithin sichtbar aus beiden Kühltürmen des Kraftwerks.

Während einer der 900-Megawatt-Blöcke von der Leag betrieben wird, zeichnet für den zweiten der Baden Württembergische Energieversorger EnBW verantwortlich. Und eben dieser hatte seinen Block Ende Juni heruntergefahren. An dem Umstand an sich hat sich auch nichts geändert. „Für die EnBW gilt nach wie vor, dass die Rahmenbedingungen am Energiemarkt nach unserer Bewertung einen wirtschaftlichen Betrieb des Blocks S derzeit nicht zulassen“, teilt Sprecher Hans-Jörg Groscurth mit.

Dass Block S nun dennoch in Betrieb sei, hänge mit entsprechenden Verträgen zwischen Leag und EnBW zusammen. Denn diese sehen die Möglichkeit vor, den Block des Partners unter gewissen Bedingungen mit zu nutzen. Dazu haben sich die Partner vergangene Woche verständigt. „Diese Regelung gilt bis auf weiteres“, macht Groscurth deutlich.

Mibrag liefert wieder mehr Kohle nach Lippendorf

Für das Braunkohleunternehmen Mibrag bedeutet das Hochfahren, dass nun das gleiche Fördervolumen an das Kraftwerk geliefert werden könne, wie vor der Abschaltung. Und das ist immens. Laut Leag werden bei Volllast in Lippendorf 34.000 Tonnen Kohle verstromt – täglich. „Wir setzen natürlich jetzt wieder mehr Kohle ab“, erklärt Mibrag-Sprecher Maik Simon auf Anfrage.

Die vergangenen zwei Wochen hätten dem Unternehmen schon zu schaffen gemacht, die Mitarbeiter hätten derweil ihr Jahreszeitkonto abgearbeitet oder seien in anderen Bereichen eingesetzt worden, ergänzt Simon. „Jetzt sind wir froh, dass das Fördervolumen wieder seinen bisherigen Stand erreicht hat.“

Von Julia Tonne