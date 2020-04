Krankenhäuser fürchten Verluste

Leipzig

An den sächsischen Krankenhäusern geht noch immer die Sorge um, dass die Verluste im Zuge der Coronakrise nicht ausgeglichen werden können. Den Kliniken entgehen derzeit viele Behandlungen, da Betten prophylaktisch freigeräumt werden müssen.

Vom Bund gibt es zwar eine Finanzspritze für neue Intensivbetten mit künstlicher Beatmung und vorsorglich verschobene Operationen. Dennoch sehen sich einzelne Häuser in ihrer Existenz bedroht. Der Chef der Krankenhausgesellschaft Sachsen, Stephan Helm, erinnerte: „Die sächsischen Krankenhäuser agieren angesichts der Corona-Situation in einer äußerst angespannten wirtschaftlichen Situation.“

Kretschmer : „Müssen in Krankenhäuser investieren“

Der vom Bund verabschiedete Schutzschirm mindere zwar einige große Finanzlücken. Er reiche aber keinesfalls aus, um verlässliche Liquidität und wirtschaftliche Sicherheit herzustellen. „Insofern werden weitere Finanzmittel dringend benötigt, damit Krankenhäuser nicht in eine wirtschaftliche Schieflage beziehungsweise in Insolvenz geraten“, so Helm.

Nunmehr bleibe abzuwarten wie der Freistaat konkret die Hilfen für die Krankenhäuser gestalten wird, sagte Helm. „So wäre aus unserer Sicht die sofortige Auszahlung der pauschalen Fördermittel für das Jahr 2020 außerordentlich hilfreich.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer twitterte am Freitag: „Wir wollen Menschenleben retten. Dafür müssen wir u.a. in Krankenhäuser investieren.“ Auf Nachfrage sagte er, man sei mit den Krankenhäusern im Gespräch. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) wiederum verwies auf den Rettungsschirm des Bundes. Alles in allem sei man gut aufgestellt in Sachsen.

Von Roland Herold