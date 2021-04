Halle

Die Kliniken in der Saalestadt Halle (Sachsen-Anhalt) haben am Montag eine Vollauslastung ihrer Intensivstationen gemeldet. „Eine weitere Aufnahme von Covid-Intensivpatienten ist aktuell nicht mehr möglich“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Ampel stehe für alle verfügbaren Betten auf gelb-rot. Dem halleschen Rathaus zufolge werden in den Krankenhäusern der Saalestadt insgesamt 134 Covid-Patienten behandelt, davon 32 auf Intensivstationen. Aktuell gibt es 1170 Infizierte in der Stadt. 303 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Von mape