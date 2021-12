Obwohl im ersten Jahr der Corona-Pandemie weniger Patienten stationär aufgenommen wurden, stiegen auch in Sachsens Krankenhäusern die Infektionen mit Keimen deutlich an. Notwendige Hygienestandards werden nicht immer eingehalten. Die Folgen können tödlich sein.

