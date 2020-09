Dresden

Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen sind in Sachsen auf dem Vormarsch. Das ist die alarmierende Bilanz des Kopfschmerzreports der Techniker Krankenkasse (TK). Jedes vierte Kind unter 19 Jahren bekommt im Freistaat Arzneimittel verordnet. Nur das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern liegen noch darüber.

„Stress kann Kopfschmerzen auslösen“

„Stress in der Schule, Angst, zu häufige und zu lange Reizüberflutung durch digitale Medien oder auch Lebensmittelunverträglichkeiten können Kopfschmerzen auslösen“, sagt Simone Hartmann, Leiterin der TK-Landesvertretung. Eltern sollten deshalb die Ursachen ergründen und mit den Heranwachsenden gemeinsam Dauerstress und innere Anspannung abbauen. „Ausreichender Schlaf, regelmäßige Ruhephasen abseits von Smartphones oder Computern und vor allem sportliche Aktivität an frischer Luft sind die beste Medizin gegen Kinderkopfschmerz“, so Hartmann.

Die Auswertung zeige, dass Kopfschmerzen für Kinder und Jugendliche eine große Belastung darstellen. In der Altersgruppe zwischen 15 und 19 Jahren stellten Ärzte bei jedem achten Jugendlichen (12,5 Prozent) in Sachsen Kopfschmerzen fest. Von ihnen leide sogar fast jeder Dritte unter Migräneattacken (28,8 Prozent). Bei Jüngeren bis 14 Jahren seien sachsenweit 4,3 Prozent von Kopfschmerzen betroffen.

Kritik an der Pharma-Werbung

Eine Studie des Robert-Koch-Instituts namens KiGGS kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Im Alter von elf bis 17 ist in Deutschland mittlerweile fast jedes zweite Mädchen und jeder dritte Junge von Kopfschmerz geplagt.

Kritik übt die TK aber auch an der Pharmaindustrie, die sich „subtilerer Methoden“ der Werbung bediene. Aktionen, die auf Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen aufmerksam machten, ohne das Arzneimittel als solches überhaupt zu erwähnen, seien gesetzlich nicht verboten. Werbeagenturen, die sich auf solch ein Pharmamarketing spezialisierten, spielten dabei anscheinend eine zentrale Rolle.

