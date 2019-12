Krankenkassenbeiträge: Das müssen die Sachsen 2020 bezahlen

Leipzig

Für gesetzlich Versicherte in Sachsen und Thüringen wird das Jahr 2020 noch mal ein günstiges: Die Krankenkassen wollen die Zusatzbeiträge weitgehend stabil halten. Das ergab eine LVZ-Umfrage.

Bei der größten Krankenkasse in Thüringen und Sachsen, der AOK Plus, fiel am Dienstag im Verwaltungsrat die Entscheidung, den Beitragssatz bei 15,2 Prozent stabil zu halten und damit den Zusatzbeitrag von 0,6 Prozent nicht zu erhöhen. „Gerade in Zeiten, in denen die Ausgaben im Gesundheitswesen stark steigen, senden wir damit ein Signal der Zuverlässigkeit an unsere Versicherten und die Arbeitgeber“, betonte Iris Kloppich, Vorsitzende des Verwaltungsrates. Die Krankenkasse zählte am Ende dieses Jahres fast 3,4 Millionen Versicherte. Das ist etwa jeder zweite Einwohner in Sachsen und Thüringen.

„Keine Steigerung in Sicht“

Die Techniker Krankenkasse (TK) in Dresden teilt mit, derzeit liege der Zusatzbeitrag bei 0,7 Prozent, der Beitragssatz damit bei 15,3 Prozent. „Für das Jahr 2020 wird der Zusatzbeitrag der TK vor dem Hintergrund des gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagenabbaus auf keinen Fall steigen.“ Die letzte Entscheidung treffe aber erst der TK-Verwaltungsrat am Freitag.

Auch bei der Barmer bleibt es offenbar bei 15,7 Prozent wie bisher. Hier entscheidet der Verwaltungsrat am Mittwoch. Aber Landesgeschäftsführer Fabian Magerl kündigt bereits an: „Die Barmer ist finanziell solide aufgestellt. Deswegen planen wir, mit einem stabilen Beitragssatz ins neue Jahr zu gehen – somit zum vierten Mal in Folge.“ Der Zusatzbeitrag beträgt hier 1,1 Prozent.

„Beträchtliche Herausforderungen“

Bei der DAK-Gesundheit herrscht Klarheit über einen Zusatzbeitragssatz von 1,5 Prozent. „Wir halten unseren Beitragssatz 2020 stabil“, sagt Sprecher Stefan Wandel. Er liege damit weiter bei 16,1 Prozent. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für die Kaufmännische Krankenkasse, die gleichfalls einen Zusatzbeitrag von 1,5 Prozent erhebt. Die Knappschaft hält ihre 15,7 Prozent beim Beitragssatz und 1,1 Prozent Zusatzbeitrag.

Die IKK classic will ebenfalls mit stabilem Beitragssatz von 15,6 Prozent ins neue Jahr starten. Die jüngsten Gesundheitsgesetze haben laut Vorstandschef Frank Hippler allerdings spürbare Ausgabensteigerungen etwa für ambulante ärztliche Behandlungen oder im Pflegebereich ausgelöst. „Die Krankenkassen stehen in den kommenden Jahren vor beträchtlichen Herausforderungen“, so Hippler.

4,5 Milliarden Euro zusätzliche Kosten

Das verlautet auch von den Mitbewerbern. So werde das neue Terminservicegesetz, das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, die Entlastung der Betriebsrentner durch Freibeträge und die Einführung vieler Apps langfristig zu Kostensteigerungen führen, heißt es aus den einschlägigen Führungsgremien.

Die Gesetzlichen Krankenkassen rechnen in Summe mit rund 4,5 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten pro Jahr. „Deshalb muss die im Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz geplante Neuregelung des Risikostrukturausgleichs jetzt ohne weitere Änderung verabschiedet werden“, fordert DAK-Sprecher Wandel. Dann könne es gelingen, in Zukunft einen fairen Wettbewerb um die beste Organisation der Versorgung von Patientinnen und Patienten zu ermöglichen.

Verbraucher sollten vergleichen

Laut Verbraucherzentrale kann es sich für Versicherte wegen der unterschiedlich hohen Zusatzbeiträge durchaus lohnen, die Kasse zu wechseln. Allerdings sollte dabei nicht nur auf den Beitragssatz, sondern auch auf Extraleistungen und vor allem auf Service wie die Erreichbarkeit vor Ort geachtet werden.

Seit 2015 gilt ein einheitlicher Beitragssatz der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) von 14,6 Prozent des Bruttolohns der Versicherten, den sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen. Hinzu kommt ein von den Kassen selbstständig erhobener Zusatzbeitrag. Er wurde eingeführt, um den Wettbewerb zwischen den Versicherern zu stärken. Seit Januar wird dieser Zusatzbeitrag wieder in gleichen Teilen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen.

Von Roland Herold