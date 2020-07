Kreis Leipzig: Nach Lockdown steigt Zahl der Verdachtsfälle zu Gewalt gegen Kinder

Landkreis Leipzig

Bisher war es nur eine Befürchtung, jetzt aber wird sie zur traurigen Gewissheit: Durch die Corona-Krise hat es eine Zunahme häuslicher Gewalt gegeben, die vor allem die Schwächsten trifft. Kinder, die sich sonst in Schule oder Kita anderen Erwachsenen oder Freunden anvertrauen können, mit Großeltern, Nachbarn oder Bekannten ins Gespräch kommen, hatten durch den Lockdown wochenlang keine anderen Kontaktpersonen als die eigenen Eltern. Was unter normalen Umständen kein bedrohliches Szenario sein sollte, in ohnehin konfliktbelasteten Konstellationen aber zur Eskalation führen kann.

Seit Jahresbeginn 600 Meldungen auf Kindeswohlgefährdung

„Auch wir hatten von Anfang diese Befürchtung“, erklärt Annette Vetten, Leiterin des Jugendamtes im Landkreis Leipzig. Und die Zahlen scheinen ihre Ängste jetzt zu bestätigen. Demnach gingen seit Jahresbeginn rund 600 Meldungen auf Kindeswohlgefährdung ein. Im gesamten Vorjahr wurden im Vergleich dazu nur rund 400 Fälle bearbeitet – also eine Größenordnung, die derzeit schon zur Jahresmitte weit übertroffen wird.

Kindern widerfährt seelische und körperliche Gewalt

Gewalterfahrungen, die Kinder machen mussten, waren vielschichtig: „Sie mussten unter anderem mit ansehen, wie Eltern sich geschlagen haben. Das belastet ein Kind natürlich sehr.“ Einige hätten dabei auch selbst Schläge einstecken müssen, berichtet Annette Vetten. Viele seien auch Opfer sexueller Gewalt geworden, worüber sie erst jetzt erzählen können. Seelische Gewalt widerfuhr Mädchen und Jungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. „Kinder wurden angeschrien, es wurde Druck auf sie ausgeübt, ihnen gedroht, sie ins Heim zu bringen.“ In einigen Fällen hätten Eltern jetzt gegenüber den Mitarbeitern des Jugendamtes eingeräumt, dass ihnen die Nerven durchgegangen sind. „Viele waren mit der Situation einfach überfordert.“

Anzahl der zuständigen Mitarbeiter wurde verdoppelt

Obwohl zu Spitzenzeiten rund 80 Prozent der Mitarbeiter des Jugendamtes im Homeoffice arbeiteten, sei man stets erreichbar gewesen, betont Vetten. „Ein fester Bestand an Personal war immer vor Ort. Auch der Allgemeine Soziale Dienst, der sich um eingehende Meldungen von Kindeswohlgefährdungen kümmert, war stets präsent“, so die Amtsleiterin. „Wir hatten die große Sorge, dass wir nicht für die Kinder da sein können, die Hilfe brauchen. Und wir hatten die Sorge, dass Gewalt ausgeübt wird.“ Somit gehörte es zu den ersten Maßnahmen, die Zahl der Mitarbeiter, die Anrufe zu möglichen Misshandlungen oder Gefährdungen aufnehmen, zu verdoppeln. „Außerdem haben wir gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendnotdienst in Tanndorf nach Wegen gesucht, die Platzkapazitäten zu erhöhen.“

Eltern, Lehrer und Kinderärzte bekamen Schützlinge nicht zu Gesicht

Für Kinder, die bereits zuvor als gefährdet galten, wurde bereits während des Lockdowns eine Notbetreuung in Kita oder Hort organisiert, auch wenn die Eltern nicht in systemrelevanten Berufen arbeiteten. Somit, berichtet Annette Vetten, habe man Inobhutnahmen verhindern können. Allerdings stand das Jugendamt vor dem Phänomen, dass die soziale Aufmerksamkeit für die Nöte von Kindern während der wochenlangen Schließungen und Ausgangsbeschränkungen fehlte. Erzieher, Lehrer, Schulsozialarbeiter, Kinderärzte, die sonst regelmäßigen Kontakt hatten, bekamen ihre Schützlinge für lange Zeit nicht zu Gesicht. Erst als der Regelbetrieb in Kitas und Schulen wieder anlief, stiegen die gemeldeten Verdachtsfälle. Seit Mitte Juni, berichtet Thomas Kronberg vom Allgemeinen Sozialen Dienst, seien die Zahlen regelrecht nach oben geschossen. Allein in dieser Zeit habe es 50 Hinweise gegeben, dass ein Kind in Not sei. „Nach dem Lockdown gab es vermehrt Meldungen zu Entwicklungsgefährdungen, aber auch zu tatsächlichen Kindeswohlgefährdungen. Darunter waren auch vereinzelt Meldungen zu sexuellen Übergriffen und Gewalt“, ergänzt Annette Vetten.

Nicht hinter jedem Fall verbirgt sich Gewalt

Jede dieser Meldungen wird dokumentiert, bewertet und im Team besprochen. Im schlimmsten Fall wird das Kind umgehend aus der Familie genommen, um es in einem Heim oder bei Pflegefamilien unterzubringen. „Nicht jeder gemeldete Fall stellt sich als Kindeswohlgefährdung heraus“, betont die Amtsleiterin. Als Resultat könne den Familien auch verstärkte Beratung und Unterstützung angeboten werden. Das entscheide das Team von Fall zu Fall.

Mehr Inobhutnahmen waren bisher im Vergleich zum Vorjahr nicht erforderlich. Seit Januar mussten im Landkreis Leipzig bisher 225 Kinder aus ihren Familien genommen werden, wobei Schwerpunkte in den Städten Borna, Grimma und Wurzen liegen. Im Jahr 2019 waren es in den ersten sechs Monaten 254 Fälle, in denen Mädchen und Jungen in Sicherheit gebracht werden mussten.

Differenziertes Bild in Sachsen

Zur Gefährdungseinschätzung in Sachsen liegen zwar noch keine aktuellen Zahlen vor. Dennoch zeichnen sich große regionale Unterschiede ab, hieß es aus dem Sozialministerium. So habe eine Umfrage unter den sächsische Jugendämtern im Mai ergeben, das die Zahl der Inobhutnahmen in einem Jugendamt um fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr stiegen, in weiteren acht Jugendämter gleich und in den übrigen vier Ämtern zum Teil stark sanken. „Es wird eine hohe Dunkelziffer an Problemlagen vermutet, die wegen geschlossener Schulen und Kitas nicht gesehen und angezeigt wurden“, räumte Theresa Schmotz vom Sozialministerium ein. Nur jeder fünfte Hinweis auf mögliche Kindeswohlgefährdungen sei in der Zeit des Heimunterrichts aus Schulen und Kitas gekommen. „Möglicherweise werden Bedarfslagen erst später sichtbar werden“, so die Sprecherin.

Politiker: „Kinder sträflichst vernachlässigt“

Mehr als 13 Millionen Minderjährige und ihre Familien waren deutschlandweit von Kita- und Schulschließungen sowie Kontaktbeschränkungen betroffen. „Kinder sind nicht einfach kleine Erwachsene, sondern haben individuell und auch als gesellschaftliche Gruppe eigene Bedürfnisse und Interessenlagen“ betonte Norbert Müller, jugendpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. „Diese wurden und werden in der Krise sträflichst vernachlässigt.“ Und eine weitere Vor-Corona-Tendenz verstärke sich: „Kinder aus armen Haushalten sind ungleich schwerer von der Krise betroffen“, so Müller. Armuts- und Pandemiebekämpfung müsse Hand in Hand gehen, fordert der Linkenpolitiker.

Forscher: „Gesellschaftspolitischer Rückschritt“

„Praktisch alle Entscheidungen und Maßnahmen der Politik seit März/April 2020 wurden völkerrechtsverstoßend und bundesgesetzwidrig ohne vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls vorgenommen“, heißt es in einer von der Linksfraktion angeschobenen Studie des Magdeburger Professors für Kinderpolitik Michael Klundt. Der sieht keine Anzeichen für Besserung. „Bislang lassen sich regierungsseitig keinerlei wirksame Gegenmaßnahmen zu den Kinderrechtsverletzungen hinsichtlich Partizipation, Förderung oder Schutz erkennen, sodass ein gesellschaftspolitischer Rückschritt diagnostiziert werden muss.“

