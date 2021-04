Leipzig

Pro Jahr kommen in Sachsen rund 34.000 Kinder zur Welt. Fast immer geht alles gut. Hightech-Medizin und Ärzte werden in diesen Fällen nicht gebraucht. Doch Eltern wollen Sicherheit: Falls es zu Komplikationen kommt und innerhalb von Minuten medizinische Entscheidungen getroffen werden müssen, wollen sie eine Klinik, die das gut kann – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Informationen, die Eltern für diese Wahl zur Verfügung stehen, sind dünn. Zwar sind die Kliniken gesetzlich verpflichtet, Angaben zur medizinischen Behandlungsqualität online zu veröffentlichen. Doch die helfen Eltern kaum. Das hat eine mehrmonatige Analyse des Science Media Center Germany, einer unabhängig und gemeinwohlorientiert journalistisch arbeitenden Organisation, ergeben.

Mangel 1 – Geringer Umfang

Für termingerechte Geburten werden in den Qualitätsberichten nur vier Kriterien erfasst: die Kaiserschnittrate der Klinik, die Antibiotikabehandlung bei Kaiserschnittgeburten, die Zeitspanne bis zu einem Notfallkaiserschnitt und der Gesundheitszustand des Neugeborenen. „Diese Kriterien geben die Qualität der Geburtsklinik nur bruchstückhaft wieder“, sagt Professor Holger Stepan, Leiter der Geburtsmedizin am Uniklinikum Leipzig. Er gehört zur Arbeitsgruppe Qualitätssicherung in der Landesärztekammer Sachsen und hat auch das Science Media Center bei seiner Analyse beraten. Qualität sei schwer objektiv zu messen, sagt er. Deshalb könnten zunächst nur solche Parameter herangezogen werden, die einfach zu ermitteln seien. Und das seien die vier.

Mangel 2 – Kaum Aussagekraft

Die Qualität wird mit dem Prädikat „unauffällig“ bewertet, wenn sie in der gesetzlichen Norm liegt, also die Mindeststandards erfüllen. Das Urteil „auffällig“ zeigt, dass Mängel nachweisbar waren. Kliniken, bei denen Fehler in der Datenerfassung oder Dokumentation vorlagen, erhalten den Vermerk „keine eindeutige Bewertung möglich“. Die bundesweite Analyse der Qualitätsberichte hat ergeben, dass kaum einer Klinik „auffällige“ Qualität bescheinigt wurde. 88,5 Prozent der Kliniken in Deutschland erfüllen die Mindestanforderungen. Nur bei sieben Prozent waren Qualitätsmängel festzustellen. „Das suggeriert, dass alle Geburtskliniken gleich gut sind. Es gibt selbstverständlich große Unterschiede, aber die werden damit nicht sichtbar“, sagt Dr. Patricia Van de Vondel, Chefärztin der Klinik für Geburtsmedizin am Krankenhaus Porz am Rhein, die ebenfalls bei der Analyse fachlich beraten hat. In Sachsen gelten 32 von 38 Geburtskliniken als „unauffällig“. Das sind 87,5 Prozent.

Qualität in Geburtskliniken im Überblick. (Grafik: FP)

Mangel 3 – Wenig Verlässlichkeit

„Qualitätsdaten sind auch Planungsdaten. Es ist gesetzlich so geregelt, dass Kliniken, die in der Qualität oft auffallen, irgendwann aus dem Krankenhausplan genommen werden“, sagt Friedrich München, stellvertretender Geschäftsführer der Sächsischen Krankenhausgesellschaft. Für Dr. Björn Misselwitz, der die Landesstelle für Qualitätssicherung in Hessen leitet, ist das ein Motiv für Manipulationen. „Denn Ehrlichkeit von Kliniken wird damit bestraft.“ Ziel der Qualitätsdaten war es ursprünglich, eine offene Fehlerkultur und ein gemeinsames Suchen nach Lösungen zu ermöglichen. Doch wenn der Bestand der Klinik damit gefährdet ist, streben alle Kliniken danach, möglichst unauffällig zu bleiben. Zudem komme es beim Ausfüllen der Formulare zu Fehlern. Das zeigte eine Analyse des Kompetenz-Centrums Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement der Daten von 2011 bis 2014. Für diese vier Jahre wurden in rund 9300 Fällen die Angaben der Kliniken in den Qualitätssicherungsbögen mit den Patientenakten abgeglichen.

Mangel 4 – Die Daten sind alt

Wer aktuell auf den Klinikseiten nach Qualitätsdaten sucht, findet Bewertungen aus dem Jahr 2018. Normalerweise dauert es zwei Jahre, bis die Ergebnisse öffentlich abrufbar sind. Einen aktuellen Einblick erhält man somit in keinem Fall. Durch die Corona-Pandemie hat es zusätzliche Verzögerungen gegeben. Die Daten von 2019 sollen frühestens Mitte dieses Jahres verfügbar sein. Da in einem Zeitraum von drei Jahren Ärzte gewechselt oder Umbaumaßnahmen stattgefunden haben können, sei die Relevanz für die aktuelle Kliniksuche zweifelhaft.

Das muss aber nicht immer so sein. Geburtsmediziner Stepan aus Leipzig sieht den Zeitversatz nicht generell kritisch: „Die Kaiserschnittrate zum Beispiel dauert Jahre, bis sie sich in einer Klinik deutlich verändert. In drei Jahren passiert nichts so Grundsätzliches.“

Die Analyseergebnisse

Von den bundesweit 686 Geburtskliniken wiesen im Jahr 2018 48 Kliniken Mängel bei mindestens einem Indikator auf. Beim Qualitätskriterium „E-E-Zeit beim Notfallkaiserschnitt“ zum Beispiel geht es um den Zeitraum zwischen der Entscheidung, einen Notfallkaiserschnitt durchzuführen und der Geburt des Kindes. Die Zeitspanne darf 20 Minuten nicht überschreiten. Bundesweit zwei Prozent der Kliniken konnten das nicht durchgängig einhalten. Das Kriterium mit den meisten Mängeln war die „risikoadjustierte Kaiserschnittrate“. Sie zeigt das Verhältnis der tatsächlich erfolgten Kaiserschnitte zu den erwartbaren Kaiserschnitten an. Letzteres wird speziell für jede Klinik abhängig vom Risikoprofil der Schwangeren berechnet. Knapp vier Prozent der Kliniken waren hier bundesweit „auffällig“, mehr als drei Prozent wurden wegen Datenfehlern nicht bewertet. Beim Qualitätskriterium „kritischen Outcome von Reifgeborenen“ geht es um den Gesundheitszustand des Neugeborenen. Dazu wird der pH-Wert des Nabelschnurblutes ermittelt. Daraus wird ersichtlich, ob das Kind Sauerstoffmangel bei der Geburt erlitten hat. Knapp zwei Prozent der Kliniken waren hier bundesweit „auffällig“. Beim Kriterium „Antibiotikaprophylaxe bei Kaiserschnittentbindungen“ waren alle Kliniken „unauffällig“.

Forderungen der Fachärzte

Die Fachärzte fordern eine Überarbeitung der Indikatoren. So fehlten solche Kriterien, die die Gebärende in den Blick nehmen. Bislang liege der Fokus auf dem Kind. Versorgungsforscher empfehlen systematische Abfragen der Erfahrungen der Mütter zum Geburtserleben und ihrem Gesundheitszustand. Zudem brauche es einen geschützten Raum für eine offene Fehlerkultur. Ärzte und Wissenschaftler sprechen sich dafür aus, dass es unterschiedliche Sets von Qualitätsindikatoren geben muss: Solche, die mit den Kliniken unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen werden, um Fehler auch wirklich abstellen zu können. Und solche, die den Eltern zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel: Wie oft ist die Eins-zu-Eins-Betreuung durch Hebammen möglich? Welche Fachärzte sind immer vor Ort? Gibt es eine Kinderklinik? „Derartige Daten werden zwar bereits erhoben, doch die Mitarbeit der Kliniken ist freiwillig“, sagt Professor Holger Stepan. Das Science-Medien-Center hat diese Daten gemeinsam mit elf Medienpartnern, für die Geburtskliniken in Deutschland erfragt und in einem Online-Tool – dem Kreißsaal-Finder – aufbereitet. Die Ergebnisse für Sachsen lesen Sie diese und nächste Woche.

Von Stephanie Wesely