Leipzig/Dessau

Wenn die Mitglieder des „Verbandes zur Pflege der Traditionen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR“ im Mai zusammenkommen, soll die NVA-Zeit für einen Tag wiederaufleben. So liest sich zumindest das Programm, dass die NVA-Veteranen für ein geplantes Treffen in Dessau erstellt haben: „Zeit für gemeinsame Gespräche“ soll es geben, Technik aus NVA-Zeiten soll zu sehen sein – sogar Fallschirmsprünge stehen auf der Tagesordnung.

Ob der Exkurs in alte NVA-Zeiten gelingt, ist inzwischen aber mehr als fraglich. Im Vorfeld gibt es erhebliche Kritik am Treffen, so hatte es zuerst die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet. Nun erfuhr die LVZ, dass es sich auch der Veranstalter noch einmal überlegen möchte.

Fragwürdige Äußerungen zu Putins Krieg

Was ist passiert? Der Verband, der sich der „Pflege der Traditionen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR“ verschrieben hat, möchte im Dessauer „Golf-Park“, so der Name der Veranstaltungsstätte, ein „Traditionstreffen“ abhalten. Jener Verein soll zuletzt mit höchst fragwürdigen Äußerungen zum Krieg in der Ukraine aufgefallen sein. Wie die MZ berichtete, sollen sich die Veteranen russische Narrative zu eigen gemacht und die Invasion als „Spezialoperation“ bezeichnet haben, deren Ziel die „Denazifizierung der Ukraine“ sei. Es sind dieselben Worte, die der Propagandaapparat des Kremls nutzt, um seine völkerrechtswidrige Annexion zu rechtfertigen.

Brisant ist aber auch der Ort der avisierten Zusammenkunft. Sie soll unweit einer Turnhalle stattfinden, in der Flüchtlinge aus der Ukraine leben. Auch Fallschirmsprünge mit militärischem Bezug sind geplant.

Sorge vor möglichen Demonstranten

Inzwischen steht das Treffen in Dessau auf der Kippe. Siegfried Eichner, im Verband mit der Öffentlichkeitsarbeit vertraut, entgegnete der LVZ auf die Frage, ob das „Traditionstreffen“ stattfinden wird: „Wir befinden uns noch im Abstimmungsprozess“. Man sorge sich, dass Demonstranten aufkreuzten. „Das würde die Veranstaltung beeinträchtigen“, so die Erklärung. Angesprochen auf die Kritik an Ort und Zeitpunkt des Treffens, erklärte er: „Ich sage mal so: Es hat sich noch kein ukrainischer Flüchtling bei uns gemeldet, der sich daran stören würde.“

Unklar bleibt indes, ob der Veteranenverein auf den gebuchten Austragungsort setzen kann. Die Geschäftsführung des Unternehmens „Burchard Führer“, Inhaber des „Golf-Parks“, distanzierte sich im Gespräch mit der LVZ vom Veteranen-Verein. „Wir identifizieren uns ausdrücklich nicht mit den Inhalten“, sagte Jan Fritsche, einer der Geschäftsführer. Man könne aber nicht bei jedem Kunden die Gesinnung prüfen.

Vertragsunterlagen „in der Prüfung“

Die Vertragsunterlagen, die mit den Veteranen zur Miete abgeschlossen wurden, seien gerade „in Prüfung“. Geklärt werde etwa, ob sich der Vertrag auflösen ließe. Da dieser schon vor zwei bis drei Jahren geschlossen worden sei, ginge das nicht „von heute auf morgen“.

Was die Stadt Dessau selbst vom Vorgang hält, blieb am Dienstag unklar: Eine Anfrage der LVZ blieb unbeantwortet. Die Stadtwerke äußerten sich hingegen – sie betreiben mit dem Dessauer Flugplatz den Ort, an dem die Fallschirmsprünge stattfinden sollen. „Es gibt keine rechtliche Handhabe, diese zu verbieten“, sagte ein Sprecher. So seien für das Fallschirmspringen keine vertraglichen Vereinbarungen vonnöten. „Wir verurteilen den Krieg und zeigen uns solidarisch mit der Ukraine“, hieß es ferner.

Von Florian Reinke