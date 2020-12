Kretschmer: „"Gemeinden abriegeln" klingt extrem hart“ – Sachsen prüft weiteres Vorgehen

Dresden

Sachsen erwägt zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschiedene Szenarien. Ein Krisenstab habe die Gemeinden mit der höchsten Inzidenz analysiert, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag. Die Kommunen würden nun weiter untersucht, um Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen im ganzen Land ziehen zu können. Medienberichten zufolge erwägt der Freistaat drastischere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Corona-Hotspots könnten demnach abgeriegelt und Ausgangsbeschränkungen verschärft werden.

„Gemeinden abriegeln klingt extrem hart und wäre extrem hart“, sagte Kretschmer. „Es sind keine ausgangsbeschränkenden Maßnahmen beschlossen worden.“ Eine solche Entscheidung stehe aktuell nicht an. Es gehe zunächst um eine Analyse der Gründe für die derzeitige Situation.

Analyse in Hotspot-Gemeinden

Diese Gemeinden würden jetzt weiter untersucht, um Schlüsse auf das Infektionsgeschehen in ganz Sachsen zu ziehen. „Es geht um eine Analyse der Gründe für die aktuelle Situation und in welchem Umfang die beschlossenen Maßnahmen zu einer Reduzierung der Inzidenz in diesen Gemeinden führt“, so der Ministerpräsident weiter.

Er sei jeden Tag im Land unterwegs, spreche mit Ärzten, Krankenschwestern, Bürgermeisters und vielen Menschen. Die meisten begrüßten die aktuellen Verschärfungen. Viele, die jeden Tag um das Überleben von Corona-Patienten ringen, fragten aber auch sehr nachdenklich: Wird das reichen? Wird das die Pandemie stoppen? Im LVZ-Talk am Mittwoch mit Chefredakteurin Hannah Suppa und Vize André Böhmer hatte der Ministerpräsident auch einen Einblick darin gegeben, wie sich die Krise auf sein eigenes Leben auswirkt.

Zahlen steigen weiter

Derweil steigen die Zahlen in Sachsen weiter an. Die Stadt Leipzig hat am Mittwoch erstmals den Inzidenzwert 200 überschritten. Einzelne Kommunen im Erzgebirge liegen bei der Inzidenz sogar über 1000. Spitzenreiter ist Stollberg mit 1204. Die Inzidenz für den gesamten Erzgebirgskreis lag am Mittwoch laut Landratsamt bei knapp 550.

