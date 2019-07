Dresden

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt Sachsen auf dem richtigen Kurs und macht den Bürgern Mut für die Zukunft.

„Wir haben die Weichen im Freistaat neu gestellt“, sagte Kretschmer in seiner Regierungserklärung beim letzten Plenum der Wahlperiode am Dienstag in Dresden. „Was wir versprochen haben, haben wir gehalten.“ Er zeigte sich zuversichtlich und rief zugleich dazu auf, „unsere Werte“ zu verteidigen.

Kretschmer verwies im Landtag auf korrigierte Fehlentwicklungen bei Polizei und Lehrern sowie Investitionen in Bildung, Wirtschaft, Hochschulen und ländlichen Raum. „Klar ist: es geht nicht alles auf einmal, manches braucht Zeit“, warb er um Geduld. Beeindruckt zeigte er sich von der Liebe der Bürger zu ihrem Land und ihrem Willen, die Zukunft zu gestalten. Der Maßstab seien „unsere Werte und Normen des Zusammenlebens“, da gebe es keinen Rabatt. Kretschmers Bilanz stand unter dem Motto „Wir gestalten Sachsen - sicher, sozial, frei“.

Zugleich verwahrte er sich gegen pauschales Misstrauen gegenüber Institutionen und mahnte zu einer vernünftigen Debattenkultur. Der CDU-Politiker forderte deutlich Widerstand gegen Rechts. „Aus Worten werden Taten, daher ist es richtig, auch im Alltag denen entgegenzutreten, die mit rechtsextremistischen oder rassistischen Parolen die Stimmung vergiften.“

Veränderungen sind große Chancen

Sachsen sei ein starkes Land auf klarem Modernisierungskurs, sagte Kretschmer unter Verweis auf die Wissenschaftslandschaft, das Klima für Investitionen, die Verwaltung sowie gut ausgebildete Bürger. Auch die nötigen Veränderungen seien große Chancen.

Dazu zählte Kretschmer den Strukturwandel im Zuge des Braunkohleausstiegs für die Lausitz und Mitteldeutschland. Ohnehin nötige Entwicklungen in diesen Regionen könnten so finanziert und realisiert werden, ohne dass woanders gebremst werde.

„Großartigen Ruf Sachsens nicht aufs Spiel setzen“

Kretschmer rief dazu auf, „unsere Werte“ zu verteidigen und verurteilte jene, die keine Grenzen kennen und den Boden für Hass und Gewalt bereiten. „Werte und Haltung, sie sind nicht verhandelbar.“ Auch im Wahlkampf müssten „Anstand und Würde“ gewahrt werden.

Die Landtagswahl am 1. September bezeichnete er als Richtungsentscheidung. „Es ist eben nicht egal, wer oder welche Partei gewählt wird.“ Mit Stolz auf die Leistungen der Bürger - „die, die schon vor 1990 da waren und die, die dazugekommen sind“ - appellierte er, dabei das Erreichte, den „großartigen Ruf“ und die Anerkennung des Freistaates nicht aufs Spiel zu setzen.

Von LVZ