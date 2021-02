Kretschmer bei Maischberger: Ostern hart bleiben, um Sommer zu retten

Berlin

Ministerpräsident trifft Milliardär Bill Gates: Das hätte auch spannend werden können, es blieb aber hypothetisch. Denn erstens war am Mittwoch kurz vor Mitternacht nur Michael Kretschmer Live-Gast bei Sandra Maischberger, während der Microsoft-Gründer aus Seattle zugeschaltet wurde und über sein Klima-Buch sprach. Und zweitens kommt es bei Maischberger zur Einzelvernehmung, während ARD-Kollegin Anne Will auf Gruppen-Therapie setzt. Kretschmer also allein auf dem Designer-Stuhl als eine Art politisches Enfant terrible der letzten Tage. Seit er am Wochenende in einem Interview Hoteliers und stressgeplagten Eltern noch den letzten Hoffnungsschimmer nahm, weil er wegen der Corona-Gefahren den Osterurlaub bereits abschreibt, polarisiert der CDU-Politiker das Land.

Mecklenburgs Dehoga-Chef klagt an

Und natürlich: Im knapp 20-Minuten-Gespräch drehte sich nicht alles, aber fast alles um diese heftig umstrittene Aussage. Als Zeugen der Anklage ließ Maischberger noch den Mecklenburger Dehoga-Chef Lars Schwarz einspielen, der vom Frust der ganzen Hotelbranche im Norden („Wir bekommen plötzlich nur noch Absagen“) nach der Kretschmer-Aussage berichtete. Beeinflussen ließ er sich aber weder davon, noch vom mehrmaligen hartnäckigen Nachhaken der Moderatorin. „Ich bin für Wahrheiten und immer dafür, lieber ehrlich zu sein“, sagte Kretschmer auf Maischberges Einstiegsfrage zum Thema, woher er denn jetzt schon wisse, was Ostern machbar sei.

„Pandemie austreten, um Sommer nicht zu gefährden“

Damit stand sein Credo für die Runde fest. Es war auch die Botschaft der Talk-Nacht: Trotzt Kritiken von allen Seiten – die Aussage zu Ostern war kein verbales Galoppieren im Interview, sondern kühl gesetzt. „Wir müssen aufpassen, dass wir das, was wir erreicht haben, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen“, machte er klar. Man müsse die Pandemie austreten, um den Sommer nicht zu gefährden. Es tue ihm zwar leid, dass er Hoffnungen zerstört habe, die Einschätzung sei deshalb aber nicht falsch. Zudem, so Sachsens Regierungschef, sei es doch viel besser, Ostern hart zu bleiben, um dann den Sommer zu retten. Das habe ja 2020 bei der ersten Corona-Welle schließlich auch geklappt.

„Bedrohung zu spät erkannt“

Ob er aus Schaden klug geworden sei und deshalb jetzt besonders hart agiere, wollte Maischberger dann noch wissen. Und zählte die sächsischen Sünden vom Herbst 2020 auf – als der politisch laxe Umgang mit Corona den Freistaat an den Abgrund brachte. Ja, gab Kretschmer zu. „Wir haben die Bedrohung im Sommer nicht so erlebt und dann zu spät erkannt.“ Und Ja, es habe auch Übersterblichkeit, gegeben. „Die Menschen sind an Corona gestorben.“ Entscheidend sei aber, dass aus den Fehlern gelernt wurde. Und die positive Entwicklung in Sachsen will er partout nicht mit neuen Lockerungen abbrechen, auch wenn er ständig danach gefragt werde und als Überbringer der schlechten Nachricht am Pranger stehe und viel Hase erlebe. Maischbergers Einwand, dass Sachsens doch mit der Öffnung von Kitas und Grundschulen bei den Lockerungen wieder voran presche, wehrte er ab. „Die psychische Gesundheit von Familien, Kinden und Jugendlichen ist für uns sehr wichtig“, sagte er. „Und wenn wir diese Priorität so setzen, dann gehen andere Dinge nicht.“ Diese bittere Erkenntnis könne man den Menschen nicht ersparen.

