Kretschmer erhält erste Corona-Impfung

Dresden

Kurz vor Beginn des Impfgipfels von Bund und Ländern hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) seine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. «Ich habe meine Erstimpfung mit Astrazeneca bei meiner Hausärztin bekommen. Ein kleiner Piks mit großer Wirkung: Denn die Impfung schützt nicht nur vor schweren Krankheitsverläufen, sie ist auch der Schlüssel raus aus der Pandemie», twitterte der 45-Jährige am Montagmittag. In einem kurzen Video ist auch ein Gespräch Regierungschefs mit seiner Ärztin zu sehen. Kretschmer fällt als Mitglied eines Verfassungsorgans in die dritte Priorisierungsgruppe. Sachsen hatte zudem vor kurzem die Impfpriorisierung bei Astrazeneca in Praxen aufgehoben.

Ministerpräsidenten und Merkel treffen sich zum Impfgipfel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollten sich am Montagnachmittag für einen Impfgipfel zusammenschalten. Bei der Videokonferenz sollte im Mittelpunkt stehen, welche Corona-Beschränkungen für Geimpfte und für von Covid-19 Genesene wegfallen könnten.

RND/dpa