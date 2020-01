Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hat die Bürger aufgerufen, hassvolle, fremdenfeindliche oder beleidigende Äußerungen nicht schweigend hinzunehmen. „Wir müssen im Alltag widersprechen, wenn Leute Dinge sagen, die sie zwar wegen der Meinungsfreiheit sagen dürfen, die aber falsch und verletzend sind“, sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Nicht alles was gesagt werden dürfe, dürfe unwidersprochen bleiben: „Das muss in Zukunft stärker eine Rolle spielen.“

Kretschmer zufolge gilt es sowohl gegenüber Freunden und Bekannten als auch im Arbeitsumfeld Haltung zu zeigen: „Da werden manchmal Grenzen überschritten. Es ist für die Hygiene in einer Gesellschaft wichtig, dass solche Äußerungen nicht unwidersprochen bleiben. Verhalte dich so, dass Du nie Dinge sagst, die Du selber als Adressat nicht ertragen könntest.“ Er erlebe viele Menschen – ob nun Pfarrer, Bürgermeister oder auch Vereinsvorsitzende – die unter Beleidigungen und Bedrohungen unglaublich leiden. Dem müsse sich eine Gesellschaft widersetzen.

„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren viel getan, um ein Image zu haben, was dem Land entspricht. Sachsen ist ein Kulturland, ein Sportland, ein Land mit neugierigen Menschen. Und diesen Weg gehen wir weiter“, sagte Kretschmer und erinnerte an Investitionen in die politische Bildung, in Kunst und Kultur sowie in sportliche Großereignisse. Die neue Ministerin für Kultur und Tourismus solle diesen positiven Trend weiter verstärken: „Wir wollen in den kommenden Jahren mit vielen interessanten Projekten glänzen.“

Von LVZ