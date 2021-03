Dresden

In Sachsen sollen so schnell wie möglich mehr Corona-Tests stattfinden als bislang. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kündigte gegenüber der LVZ einen großflächigen Ausbau des Testnetzes an.

Freistaat will Testmöglichkeiten ausbauen

„Da die Impfstofflieferung derzeit so schwierig ist und wir sie aus Sachsen heraus auch nicht beeinflussen können, bleibt als einziges Instrument, sichere Kontakte zu schaffen“, machte Kretschmer klar. „Dafür brauchen wir in fast jeder Gemeinde die Möglichkeiten, wo die Bürger sich unkompliziert, kostenlos und schnell testen lassen können“, sagte er. Erst wenn diese Voraussetzungen geschaffen würden, könne „auch mehr möglich sein“: etwa im Einzelhandel, im Bereich der Fitnessstudios und der Gastronomie.

Erneute Bund-Länder-Beratungen am kommenden Montag

Hintergrund sind die bevorstehenden Bund-Länder-Verhandlungen am Montag. Dabei sollen weitere Corona-Maßnahmen beraten – aber auch Öffnungsschritte diskutiert werden. Sachsen dringt darauf, dass es künftig keine Lockerungen ohne begleitende Tests geben darf. Das bisherige Vorgehen hatte Kretschmer bereits als Fehler bezeichnet. Sachsen hatte seine aktuelle Corona-Schutzverordnung auf der Verbindung von Testen und Öffnen beschlossen – allerdings hatten sich im Nachhinein zahlreiche Mängel herausgestellt. In der kommenden Woche wird im Freistaat über Änderungen in der Verordnung beraten werden.

Infektionswerte nehmen in Sachsen weiter zu

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 109,7 hat der Freistaat am Donnerstag den siebenten Tag in Folge die kritische 100-er Grenze überschritten. Vor einer Woche betrug die Wochen-Inzidenz im Freistaat noch 85,2, vor einem Monat lag der Wert bei 66,2. Noch höhere Infektionszahlen als Sachsen weist derzeit nur Thüringen (180,2) auf. In sechs sächsischen Regionen mussten die Lockdown-Lockerungen bereits wieder zurückgenommen werden.

Zahlen werden in den nächsten Tagen noch steigen

„Von daher ist ein einfaches Weiterso nicht möglich – auch weil die Zahlen in den kommenden Tagen drastisch steigen werden“, sagte Kretschmer der LVZ. Deshalb müssen jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden, „um mit dieser Pandemie umzugehen“. Ansonsten könne es auch im Sommer keine Lockerungen geben. „Wir müssen aus den Erfahrungen aus dem Herbst lernen. Aber eben jetzt auch die neue, die stärkere Verbreitung der Mutation mit einzubeziehen.“

Kretschmer wirbt für Apps zur Kontaktnachverfolgung

Neben den Tests wird die Kontaktnachverfolgung als wesentlicher Baustein der Anti-Corona-Strategie angesehen: Es soll sichergestellt werden, dass alle Kontakte durch die Gesundheitsämter nachverfolgt werden können. Dafür seien die Ämter bereits mit Landesbediensteten und durch Bundeswehr aufgestockt worden, hieß es.

Darüber hinaus verwies Kretschmer auf „sehr kluge App-Anwendungen“ wie be-safe und pass4all oder Luca. „Das setzt voraus, dass wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Testen ist im Moment die einzige Möglichkeit, dass man trotz dieser wesentlich stärkeren, aggressiveren Mutationen weitere Dinge ermöglicht“, erklärte der Regierungschef.

Von Andreas Debski