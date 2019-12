Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht den Freistaat beim Thema Elektromobilität „ganz vorn“. Große ‎Autohersteller hätten ihre Werke für E-Mobilität in Sachsen - von BMW über ‎ Mercedes bis hin zu Volkswagen, sagte der CDU-Politiker.

Nun gehe es darum, die sächsische Zulieferindustrie mit Innovation und Digitalisierung fit für die Zukunft zu machen. „Unternehmen, vor allem im Osten, sind ‎immer veränderungsbereit gewesen. Das werden wir gemeinsam hinbekommen.“

Zugleich warnte Kretschmer davor, alles auf eine Karte zu setzen. „Bis ‎‎2050 wollen wir CO2-frei unterwegs sein. Das ist noch eine ganze Menge Zeit und wir sollten das ‎Kind nicht mit dem Bade ausschütten.“

Kretschmer : Handelskonflikte sind eine Bedrohung

Dass die Autoindustrie in Sachsen derzeit schwächelt, ist nach Ansicht von Kretschmer vor allem auf die Handelskonflikte mit China und den USA zurückzuführen – und weniger auf eine Änderung der Kaufgewohnheiten. Die Deutschen kauften nach wie vor Diesel und Benziner in Größenordnungen. „Unser nächstes Auto wird bestimmt auch wieder ein Diesel sein“, so Kretschmer.

Die Auswirkungen der ‎internationalen Handelskonflikte seien eine Bedrohung, auch für die ‎sächsischen Automobilzulieferer. Der CDU-Politiker hofft auf 2020, wenn Sachsen ‎Gastgeber des Europa-China-Gipfels in Leipzig sein wird. „Das ist für unsere Zukunft zentral.“ China sei maßgeblich für die wirtschaftliche Entwicklung im Land. „Jetzt merken wir: China schwächelt und auf einmal wirkt sich das auch auf ‎ Deutschland aus.“

