Kretschmer und der Koalitionskrach: LVZ-Leser kritisieren CDU

Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) kritisierte im LVZ-Interview am 10. Juni das Handeln der SPD und der Grünen. Doch unsere Leserschaft sieht auch Fehler bei der CDU.

Wahlsieg nur mit echtem Klimaschutz

Die diversen CDU-geführten Regierungen in Bund und Ländern haben Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energien durch ihre Politik abgebaut, die während Rot-Grün entstanden sind und eine gute Basis zur Weiterentwicklung der Solar- und Windenergie und deren Anwendung waren. Ernsthafter Klimaschutz ist nicht mehr aufzuhalten, sondern nur noch zu verzögern. Die Taktik der CDU ist es, wie seltsamerweise aller Parteien, in Worten Klimaschutzpartei zu sein. Glauben Sie, Herr Kretschmer, die Menschen durchschauen das nicht? Wahlen gewinnen Sie nur noch mit ernsthaftem Klimaschutz, weil es nicht auf die Wahlen ankommt, sondern auf das Handeln. (Tilo Wille, 04157 Leipzig)

Druck von rechts wird größer

Scheinbar ohne Not verlässt der sächsische Ministerpräsident seine sachliche Linie in der Koalitionsarbeit und wartet mit bizarren Anschuldigungen gegenüber seinen politischen Partnern auf. Einigermaßen verständlich, weil der fortwährende Druck der rechtslastigen und AfD-affinen Werteunion offensichtlicher wird. (Bernhard Kobus, 04159 Leipzig)

CDU sollte selbstkritisch sein

Ich denke, alle etablierten Parteien haben einen Anteil am Erfolg der AfD im Osten, so natürlich auch die SPD, die bei vielen auch schon lange nicht mehr als soziale Partei wahrgenommen wird. Aber immer nur die Fehler bei anderen suchen, wie das hier offensichtlich ein Herr Kretschmer macht, ist auch nicht der richtige Weg. Er könnte sich doch auch selbstkritisch damit auseinandersetzen was die CDU falsch gemacht hat, und ob nicht auch die CDU einen Anteil am AfD Erfolg hat (Martin Haberkorn, per Facebook)

Nur Kritik, keine Vorschläge

Die CDU scheint nur noch andere kritisieren zu können. Sie selbst bringt überhaupt keine Vorschläge wie man Probleme wie den Klimawandel oder das Rentenproblem lösen kann.(Heiko Franke, per Facebook)

Politik der CDU hat AfD groß gemacht

Nicht die SPD, sondern die Politik der CDU hat die AfD groß gemacht. Keine Bürgernähe, über den Kopf hinweg Politik machen, keine Zukunftsplanung und kein politisches Standing – so versucht der Ministerpräsident seine Fehler anderen in die Schuhe zu schieben. Aber das Desaster ging nicht erst 2020 los, schon seit langem sonnte sich die CDU im Stile Ludwig des Vierzehnten in Sachsens Sonne und dachte, es könne nichts passieren. Herr Kretschmer hat nicht das Standing des Herrn Haseloff, er eiert zu viel herum. (Uew Behrends, per E-Mail)

Kretschmer zeigt Arroganz der CDU

Kretschmer ist ziemlich arrogant. Das ganze „Ich stelle mich den Menschen da draußen persönlich“ ist ein Schauspiel für die Presse und die, die ihm Glauben schenken möchten. Die SPD-Politiker in der sächsischen Regierung sind mir die eindeutig sympathischeren und empathischeren, und ich denke auch fachlich haben sie sehr gute Arbeit gemacht – insbesondere Frau Köpping in dieser harten Pandemiezeit. (Dirk Krüger, per Facebook)

Kritik an SPD und Grünen ist respektlos

Michael Kretschmer schaltet in den Wahlkampfmodus. Seine Schuldzuweisungen in Richtung SPD und Grüne sind inhaltlich hanebüchen und in der Formulierung respektlos. Es waren ehemalige Ministerpräsidenten der CDU, die Sachsen eine falsche „Immunität gegen rechts“ bescheinigten. Es war die Wirtschaftspolitik der CDU, die jahrzehntelang den Standort Sachsen zulasten der Löhne und Existenzen von Arbeitnehmer:innen und der Hoffnungen von Menschen als Billiglohnland angepriesen haben.Und es war mit Herrn Wanderwitz ein Vertreter der CDU, der 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler in unserem Freistaat als „diktatur-sozialisiert“bezeichnete. (Axel Kreimeier, per E-Mail)

Von Yvonne Schmidt