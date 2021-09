Der Milliardär Theobald Müller (81) hat am Dienstag von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Sächsischen Verdienstorden erhalten. Die Ehrung war offenbar ein Alleingang der Union und wird nun scharf kritisiert – nicht nur von der Opposition.

Verleihung des Sächsischen Verdienstordens an Theo Müller beim Sächsischen Abend während der Reise von Ministerpräsident Michael Kretschmer in die Schweiz, Zürich. Aufgenommen am 31.08.2021. Quelle: Pawel Sosnowski