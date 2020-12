Dresden

„Ich werde mich gegen Corona impfen lassen.“ Das versprach Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer im LVZ-Talk mit Chefredakteurin Hannah Suppa und Stellvertreter André Böhmer. Er werde aber erst dann dran sein, wenn Verkäuferinnen und Verkäufer geimpft würden, erläuterte der Ministerpräsident. Er wolle keine Sonderbehandlung.

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie war das zentrale Thema des LVZ-Talks. Die Veranstaltung fand Corona bedingt ohne Publikum statt. Die Leser und User der LVZ hatten aber sowohl vorher als auch während des Talks die Möglichkeit, ihre Fragen einzureichen. Die Resonanz darauf war sehr groß.

„Kontaktverfolgung muss wieder her“

Kretschmer sagte, Auswertungen des Robert-Koch-Instituts und der Humboldt-Universität Berlin hätten gezeigt, dass Thüringer und Sachsen noch immer am meisten unterwegs seien. Er schließe daraus, dass die Menschen, die Verbote im privaten Bereich ignoriert hätten. Die großen Reisen seien im vergangenen Jahr nicht mehr möglich gewesen, aber man habe sich mit den Nachbarn getroffen. Das müsse ein Ende haben.

Die Kontaktnachverfolgung sei wahrscheinlich in Leipzig noch gegeben, in den Landkreisen aber schon nicht mehr. Kretschmer: „Das Ziel ist es jetzt, zur Ruhe zu kommen.“ Die Ärzte, Schwestern und Pfleger in den Krankenhäusern arbeiteten unter Volllast, sagte der Ministerpräsident. Vor allem die Leipziger Kliniken nähmen solidarisch Patienten aus den anderen Orten auf. Darum müssten die Notaufnahmen dringend entlastet werden. Man werde die niedergelassenen Ärzte im Freistaat bitten, ihre Praxen über Heiligabend hinweg offen zu halten.

„Autoritäre Maßnahmen“: Kretschmer entschuldigt sich

Für seine in Aue gemachte Aussage zu bevorstehenden „autoritären Maßnahmen“ entschuldigte sich Kretschmer. Gemeint gewesen sei, dass die Autorität des Staates gefordert ist bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen. Man dichte gerade Hotspots wie Pflegeheime ab, erhöhe die Kontaktnachverfolgung und verstärke die Quarantäne und Kontaktbeschränkungen. „Wenn wir das hinbekommen, werden wir sehen, dass die Zahlen nach Weihnachten herunter gehen“, versprach der Ministerpräsident. Gelinge das nicht, würden die Maßnahmen erneut verwässert.

„Es geht nicht um die 15 Kilometer“

Bundespolizei, Polizei und Ordnungsbehörden sollen dafür nun auch stärker die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen kontrollieren. Kretschmer: „Es geht nicht um die 15 Kilometer. Es geht um den Grundsatz: Wir müssen zuhause bleiben.“ Die Familie könne man dennoch über Weihnachten besuchen, auch über die 15 Kilometer hinaus.

Der sächsische Ministerpräsident verteidigte, dass die sächsische Landesregierung den Lockdown erst am vergangen Montag verhängt hatte. Dass es so heftig werden würde, habe keiner geahnt. Man habe ab Oktober verschiedene Maßnahmen ergriffen, aber gemerkt, dass mit ihnen – Kontaktbeschränkung, Kontaktnachverfolgung, Schließung von Hotels – keine komplette Umkehr möglich war.

„Corona-Leugner sind ein Grund für die Pandemie“

Ob er seinem Kollegen Martin Dulig ( SPD) zustimme, der der AfD vorwarf, dass die Hotspots in AfD-Hochburgen lägen? „Die Ausbreitung der Pandemie ist eine Haltungsfrage“, antwortete Kretschmer. Nur wer verinnerliche, das ein Mund-Nasenschutz helfe, könne sich vor der Pandemie schützen. „Die Corona-Leugner und die, die sich nicht daran halten, sind ein Grund.“

Zur geplanten „Querdenker“-Demo am Wochenende in Leipzig meinte der Ministerpräsident: „Zunächst fragt man sich, warum Teile der Bevölkerung neue Erkenntnisse nicht aufnehmen können.“ Das sei etwas, was ihn auch ein Stück weit bedrücke. Eine ähnliche Demo in Dresden sei aber immerhin per Gericht abgesagt worden. Jetzt müsse man sehen, wie die Justiz entscheide. Auf jeden Fall würden die Hygiene-Vorschriften in Leipzig konsequent durchgesetzt.

„Mediziner haben dafür 0,0 Verständnis“

Der Polizeieinsatz bei der zuvor stattgefundenen „Querdenker“-Demo in Leipzig hätte allerdings besser sein können, räumte der Ministerpräsident ein. Dennoch hätten die Beamten vor Ort Unglaubliches geleistet. Mittlerweile habe die Landesregierung die Rechtsgrundlage geändert, um eine Wiederholung der Ereignisse zu verhindern. Kretschmer fügte hinzu, die Menschen, die an Krankenbetten Patienten versorgten, hätten für derartige Vorfälle „0,0 Verständnis“. Und er auch nicht.

Nach seiner Einschätzung verteilten sich die Infektionsherde zur Zeit auf je ein Drittel Alten- und Pflegeheime, ein Drittel Betriebe und ein Drittel private Kontakte. Deshalb wäre es vor allem gut, wenn man im privaten Bereich eine Abminderung der Infektionen hin bekomme. „Das war in den letzten Wochen nicht optimal.“

„Es ist oft eine Person, die die Verantwortung trägt“

Auf die Frage, ob noch mehr wirtschaftliche Unternehmen der Pandemie zum Opfer fallen können, sagte der Ministerpräsident: „Wir müssen auch in dieser Frage ein Maß finden.“ Das Geld müsse schließlich zurückgezahlt werden. Es sei eine schwierige Aufgabe, mit den Unterstützungen über die Runden zu kommen. „Wir werden aber nicht alles ausgleichen können.“

Zu einer kompletten Normalität werde man bis Ostern wohl nicht kommen, räumte Kretschmer ein. „Aber wir werden – wenn wir es richtig machen – wieder sehr viel ermöglichen. Wie er selbst die Dauerkrise bewältige? „Ich bin jemand, der – anders als Frau Merkel –länger schlafen muss.“ Es sei eben eine schwierige Zeit. Seine Kinder seien es mittlerweile gewohnt, dass er nach Hause komme und sich schlafen lege. „Es ist oft eine Person, die die Verantwortung trägt. Und das ist der Ministerpräsident.“

Von Roland Herold