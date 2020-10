Dresden

Sachsen bereitet sich auf eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie vor. „Wir merken jetzt, dass die nachlassende Umsicht und immer weniger Ernsthaftigkeit beim Thema Corona zu einem erhöhten Infektionsgeschehen führt“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Freitag nach einem Treffen von Mitgliedern des Regierungskabinetts mit Vertretern der kommunalen Ebene, aus dem medizinischen Bereich und von der Bundeswehr.

Gesundheitsämter am Limit

Es sei absolut unvernünftig, in den Herbstferien in Risikogebiete im Ausland oder auch in Deutschland zu reisen, appellierte Kretschmer an die Vernunft der Sachsen. Anrufe bei Gesundheitsämtern von Leuten, die in Berlin Urlaub machen wollten, zeigten, dass die wirkliche Dramatik noch nicht angekommen sei.

„Wir haben eine andere Situation als im Frühjahr“, mahnte der Ministerpräsident. Damals habe es keinen Schulbetrieb gegeben. Für die Gesundheitsämter sei es leichter gewesen, eine Nachverfolgung zu organisieren, weil pro Infizierten lediglich drei bis vier Kontakte verzeichnet wurden. Derzeit aber läge die Rate aufgrund eines fehlenden Lockdowns bei etwa 20 und mehr Kontakten. Das bringe die Gesundheitsämter an ihre Grenzen. In einigen Fällen helfe bereits die Bundeswehr.

Lockerung des Beherbergungsverbots

Eine Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen soll es derzeit aber nicht geben. Kretschmer und Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) kündigten sogar eine leichte Lockerung des Beherbergungsverbotes ab Anfang November an. Derzeit dürfe in Sachsen niemand aufgenommen werden, der aus einem Risikogebiet anreist. Ab 3. November aber können wirtschaftliche, berufliche und dringende soziale Gründe als Ausnahmen akzeptiert werden. Köpping sagte, dies sei derzeit noch nicht für jeden konkreten Fall präzisierbar. Ihr Haus werde aber im Internet mit Fragen und Antworten zum Thema weitgehend Klarheit schaffen.

Hauptursache Reiserückkehrer aus Risiko-Gebieten

Kretschmer kritisierte, Hauptursache für die Zunahme der Corona-Infektionen seien die Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Daneben würden sich aber auch die mangelnde Bereitschaft bei privaten Feiern einen Mund-Nasenschutz zu tragen oder den Mindestabstand einzuhalten, auswirken.

Man bleibe in Sachsen dennoch bei der Strategie, dort zu reagieren, wo ein Hotspot auftrete, so der Ministerpräsident. Dazu bedürfe es aber einer größeren Unterstützung der Bevölkerung. „Hier sind es vor allem die jungen Erwachsenen, die sich zu sorglos verhalten und die aus meiner Sicht große Teile des Infektionsgeschehens derzeit mit verursachen.“ An den Grenzpendlern nach Tschechien und Polen dagegen läge es nicht. Deshalb sollen auch die Grenzen dorthin geöffnet bleiben.

Bund soll für frei gehaltene Krankenhausbetten aufkommen

Kretschmer kündigte außerdem an, bei Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) auf Pauschalen für freigehaltene Krankenhausbetten zu dringen. Wenn die Anzahl der Corona-Patienten wieder steige, müssten die benötigten Kapazitäten vorhanden sein. Auch die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung soll mit dem Bund diskutiert werden.

„Wir wollen keinen zweiten Lockdown. Um das zu vermeiden braucht es aber eine ganz starke Akzeptanz der Bevölkerung für die Maßnahmen“, so der Ministerpräsident. „Die Bewährungsprobe für dieses Land beginnt jetzt im Oktober.“ Und sie werde mindestens bis Ostern andauern.

Von Roland Herold