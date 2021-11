Kretschmer zu Impfaktionen der sächsischen Kirchen: „Das ist großartig“

Leipzig/Dresden

In mehreren sächsischen Kirchen ist am ersten Adventssonntag gegen das Coronavirus geimpft worden. An der Aktion beteiligte sich unter anderem die Dresdner Frauenkirche. Auch in der evangelischen Leipziger Nikolaikirche und der katholischen Propsteikirche St. Trinitatis wurden jeweils 250 Dosen verimpft.

Die Aktionen in Leipzig verlief ruhig, gut organisiert und mit überschaubaren Wartezeiten. Die Impfwilligen verharrten nach der verabreichten Dosis im Kirchenschiff für die ärztlich empfohlene 15-minütige Ruhezeit. „Es geht alles geordnet vonstatten“, berichtet DRK-Helfer Andreas Meiser, der, ja – „zu anderen Impfterminen schon ganz andere Erlebnisse gehabt“ hatte. Da ginge es in der Nikolaikirche sehr dankbar zu. Er und seine Kollegin Maika Nietz helfen, wo sie gebraucht werden. Und haben diesem zusätzlichen Sonntagsdienst freiwillig zugesagt.

Zur Galerie In der Leipziger Nikolaikirche holten sich am ersten Advent 250 Menschen ihre Corona-Schutzimpfung ab.

Das hat auch Ärztin Katja Wartenberg aus Leipzig getan. „Ich habe Freitag die Anfrage bekommen und mich spontan dafür entschieden, diese Aktion zu unterstützen“, erzählt sie – sie und einige Kollegen seien der Nikolaikirche als Gemeindemitglieder verbunden. Sie impft auch den Leipziger Christian Kullnick, der am Vormittag vorbeischaute, sich einen Termin geben ließ und am Nachmittag wieder kam. „Alles problemlos und ohne viel Warterei“, war Kullnick zufrieden.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lobte beim Besuch im Bildungsgut St. Benno in Schmochtitz (Landkreis Bautzen) die Initiative der Kirchen. Das sei „großartig, sie wirken damit auch in die Gemeinden hinein“, sagte er. „Impfen ist die einzige Möglichkeit, diese Pandemie zu beenden und jedes Engagement willkommen, gerade in dieser schwierigen Phase.“

Dresdener Superintendent erhält Dritt-Impfung in Frauenkirche

Pfarrerin Angelika Behnke und Frauenkirchenpfarrer Markus Engelhardt waren in der Dresdener Frauenkirche vor Ort und kamen mit den Menschen ins Gespräch. Der Dresdner Superintendent, Christian Behr, ließ sich eine Auffrischungsimpfung geben. Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers bekam seine Drittimpfung im Dresdner Haus der Kathedrale, das ebenfalls an der Impfaktion beteiligt war. „Herausfordernde Umstände erfordern unkonventionelles Handeln“, erklärte Engelhardt. Kirche als Teil der Gesellschaft müsse jetzt ein Zeichen setzen - für das Impfen, für das Leben, für den gemeinsamen Weg aus der Pandemie.

Die Aktion in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz geht auf eine gemeinsame Initiative der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und des Bistums Dresden-Meißen zurück. Das Datum erster Advent, der Beginn des Kirchenjahres, war dazu bewusst gewählt worden.

