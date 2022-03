Am Sonntag wurde auf der Webseite von Sahra Wagenknecht (Linke) eine Erklärung von sieben Bundestagsabgeordneten veröffentlicht – darunter der Leipziger Sören Pellmann. Im Schreiben wird der Nato eine Mitverantwortung an der aktuellen Situation in der Ukraine gegeben. Nicht nur Juliane Nagel stellt sich klar gegen diese Sichtweise.