Der Ukraine-Krieg hat Auswirkungen auf die Autoindustrie in Sachsen. Bei Volkswagen in Zwickau und Dresden muss wegen fehlender Teile die Arbeit für mehrere Tage ruhen. Auch im Porsche-Werk Leipzig müssen voraussichtlich die Bänder angehalten werden.

Krieg in Ukraine bremst Sachsens Autoindustrie aus – VW und Porsche betroffen

Abbruch der Lieferketten - Krieg in Ukraine bremst Sachsens Autoindustrie aus – VW und Porsche betroffen

Abbruch der Lieferketten - Krieg in Ukraine bremst Sachsens Autoindustrie aus – VW und Porsche betroffen