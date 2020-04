Proteste vor dem Landtag: Reisebranche steht Wasser bis zum Hals

Dresden

„Wir haben uns in den vergangenen Wochen zurückgehalten, weil andere Probleme im Zusammenhang mit Corona wichtiger waren“, wirbt René Lang, Tourismus-Unternehmer mit 45 Mitarbeitern aus Schwarzenberg, vor dem Sächsischen Landtag um Verständnis. Nun aber stehe der Branche das Wasser bis zum Hals.

Petition übergeben

Lang ist am Dienstagmorgen mit zahlreichen Mitstreitern nach Dresden gekommen, um Tourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU) eine Petition mit Forderungen zu übergeben. Nötig seien Soforthilfen, Schnellkredite für kleinste Unternehmen und eine Exitstrategie aus den Restriktionen.

Hinter dem Reiseunternehmer gibt ein laut hupender Konvoi aus rund 50 Bussen den Chor für seine Worte. Die Kolonne ist quer durch die Landeshauptstadt vor den Landtag gerollt. Klepsch äußert Verständnis, verspricht Hilfe und verweist auf den Stufenplan der Landesregierung, der zügig abgearbeitet werde.

Dulig : „Es wird nicht so sein wie vorher“

Drinnen geht derweil Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) in einer Regierungserklärung auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise ein, während im Hintergrund noch immer mahnendes Hupen zu hören ist. „Selten treffen die politischen Entscheidungen die Menschen so unmittelbar wie in der Corona-Krise“, sagt Dulig und und vergleicht sie mit einem Naturereignis. Niemand könne seriös prognostizieren, wie lang sie dauern werde. Dann geht er auf die Hilfsprogramme des Freistaats ein, räumt Anlaufprobleme ein. Mittlerweile aber zähle Sachsen bei der Gewährung der Hilfen zu den schnellsten Bundesländern überhaupt.

Dulig macht aber auch klar, dass die Stärkung der Wirtschaft nicht zu Lasten der Beschäftigtenrechte und der Mitbestimmung gehen dürfe. Dann warnt er: „Es wird nicht so sein wie vorher. Alles andere wäre eine gefährliche Illussion.“ Überbordende Spezialisierung und kleinteiligste internationale Arbeitsteilung seien künftig zu hinterfragen. Abschließend appelliert der Minister, die beispiellose Solidarität aus der Krise auch künftig zu wahren.

Urban und Hartmann geraten aneinander

AfD-Chef Jörg Urban sieht das naturgemäß anders. Seine Fraktion ist in schwarz-rot-goldenen Mundschutzmasken erschienen. Er wirft der Staatsregierung vor, die Wirtschaft unnötig lahmgelegt zu haben. „All das geht auf das Konto Ihrer Regierung“, sagt Urban. „Untätigkeit“ und „blinden Aktionismus“ habe die CDU an den Tag gelegt. Gleichzeitig zieht er die Sinnhaftigkeit der Schutzmaßnahmen in Zweifel. Woher wolle man wissen, ob die aktuellen Beschränkungen nicht auf Panikmache beruhten, fragt Urban. Seine Partei wolle deshalb die Einrichtung eines Corona-Ausschusses beantragen, kündigt er an.

CDU-Fraktionschef Christian Hartmann bringt das gehörig in Rage. Er wirft Urban „Polit-Klamauk“ vor. Noch im März habe die AfD die Einschränkung des öffentlichen Lebens und ein Notparlament gefordert. Nun aber sei von einer Weltverschwörung und einem Corona-Ausschuss die Rede. „Wo war denn die Diskussion darüber in den vergangenen Wochen?“, fragt Hartmann wütend.

Linke rügt Kurzarbeiterregelung

Für die Linken kritisiert deren wirtschaftspolitischer Sprecher Nico Brünler, die seiner Meinung nach an den Tag gelegte Halbherzigkeit der Staatsregierung bei der Kurzarbeiterregelung. „Mittel des Freistaats bekommt nicht, wer sie am ehesten braucht. Sondern, wer am ehesten in der Lage ist, sie zurückzuzahlen.“

Gerhard Liebscher, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen, mahnt: „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.“ Klimakrise, Flucht, Migration und internationale Konflikte blieben aber als Probleme. Liebscher: „Wir haben genau diesen einen Versuch, die Krise zu bewältigen.“ SPD-Generalsekretär Henning Homann mahnt kluge Lösungen in der Corona-Krise an und fordert, die Fehler aus der Finanzkrise nicht zu wiederholen. Jetzt müssten die Voraussetzungen geschaffen werden, um nach der Krise durchzustarten. Dazu gehörten auch Vertrauen in Wissenschaft, Politik und Bürger.

Kretschmer-Erklärung erwartet

Mit Spannung wurde die Befragung von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) erwartet, der am Nachmittag über den Kampf gegen das Corona-Virus Rechenschaft geben wollte. Der Sächsische Landtag trat nur in reduzierter Besetzung zusammen. Das ursprünglich für zwei Tage angesetzte Plenum findet nur einem Tag statt.

Von Roland Herold