Dresden

Ein Krisentreffen mit den sächsischen Polizei-Gewerkschaften hat für Innenminister Roland Wöller (CDU) nicht den erhofften Befreiungsschlag gebracht. Auch nach dem 90-minütigen Gespräch am Dienstagnachmittag blieben die zwei großen Personalvertretungen, die zusammen mehr als 12.000 der rund 14.000 Polizeibediensteten repräsentieren, bei ihrer Rücktrittsforderung. Beide erklärten gegenüber der LVZ: Der Innenminister sei nicht länger tragbar. Lediglich der vergleichsweise kleine Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) hielt eine „Problemlösung“ mit Wöller noch für möglich.

GdP-Chef Husgen sieht kaum Spielraum mehr für Wöller

„Wir beharren auf einem Rücktritt des Innenministers“, stellte Hagen Husgen, der Vorsitzende der 8300 Mitglieder starken Gewerkschaft der Polizei (GdP), klar. Er sprach von einem sehr intensiven Gespräch – „aber jetzt ist nicht plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen“. Für die Polizistinnen und Polizisten sei wichtig, dass ein Umdenken im Innenministerium beginne, so Husgen, mit Wöller an der Spitze sei das allerdings kaum möglich.

DPolG-Vorsitzende Martin bleibt bei Rücktrittsforderung

Ähnlich äußerte sich Cathleen Martin, die Landesvorsitzende der Deutschen Polizei-Gewerkschaft (DPolG): „Wir bleiben bei unserer Rücktrittsforderung.“ Das Vertrauen in den Minister sei aufgebraucht, fügte sie hinzu. Auch deshalb sei es an der Zeit, dass Wöller seine Konsequenzen ziehe. Die DPolG hat im Freistaat knapp 4000 Mitglieder.

Lesen Sie auch Neuer Skandal bei Sachsens Elite-Polizei: Vier-Sterne-Hotel statt Trainingshalle

Kriminalisten-Bund: Auch Minister müssen sich an Recht halten

Dagegen war der BDK etwas verhaltener und bezeichnete das Krisengespräch als kritisch und streitvoll. „Ob der Innenminister noch tragfähig ist, müssen die Politik, der Ministerpräsident oder Herr Wöller selbst entscheiden“, sagte der ehemalige BDK-Vorsitzende in Sachsen, Peter Guld, der als Vertretung an dem Treffen teilgenommen hatte. Der Minister habe „klar gesagt bekommen“, wo die Probleme liegen – und dass „auch ein Innenminister seine Personalentscheidungen auf Grundlage von Recht uns Gesetz treffen muss“. Der BDK ist die Fachgewerkschaft von Kriminalisten in Sachsen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Innenministerium will Entscheidungen transparenter machen

Das Innenministerium selbst wertete das Treffen mit den drei Polizei-Gewerkschaften als „vertrauensvolles Gespräch“. Es sei festgestellt worden, so eine Sprecherin, „dass wir häufiger miteinander sprechen “ und „Entscheidungen transparenter“ als bisher erfolgen müssen. Für eine bessere Kommunikation sollen deshalb regelmäßige Gespräche zwischen dem Innenministerium und den Polizei-Gewerkschaften stattfinden.

Laut LVZ-Informationen hat der neue Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa diese neuen Runden bereits zur Chefsache erklärt und will die Beteiligten in einem festen Turnus zum Meinungsaustausch einladen.

Immer wieder Skandale und Kritik an Personalpolitik

Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an Wöllers Personalpolitik gegeben. Das betraf unter anderem seinen Referenten Florian Oest: Ihm war die Stabsstelle Kommunikation der sächsischen Polizei übertragen worden. Auch mit der geplanten Besetzung der Stelle als Kanzlerin der Polizei-Hochschule in Rothenburg (Landkreis Görlitz) hatte sich der Innenminister einige Kritik eingehandelt: Seine offenkundige Favoritin Manja Hußner ist eine gute Bekannte seiner Ehefrau. Zudem hatten prüfungsfreie Aufstiege in höhere Dienste zunehmend für interne Diskussionen gesorgt.

Daneben hatte es in den vergangenen beiden Jahren immer wieder Skandale und Affären im Hoheitsbereich von Wöller gegeben. Darunter waren unter anderem der sogenannte Leipziger Fahrradgate und der Diebstahl von rund 14.000 Schuss Munition durch Mitglieder des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) Dresden. In der vergangenen Woche war ein brutales Aufnahmeritual des MEK Leipzig herausgekommen.

Wöller hat Vorwurf der Vetternwirtschaft zurückgewiesen

Wöller hatte vor einer Woche auf LVZ-Anfrage über seine Pressestelle den Vorwurf der Vetternwirtschaft zurückweisen lassen. „Stellenbesetzungen erfolgen auf Basis von Auswahlverfahren“, hieß es aus dem Ministerium. Und weiter: „Etwaige Bekanntschaften spielen hierbei keine Rolle. Auch stellen Bekanntschaften selbstverständlich kein Ausschlusskriterium für geeignete Bewerber dar.“ Im Zuge der Rücktrittsforderungen hatte sich der Minister am Gründonnerstag selbst zu Wort gemeldet: „Eignung, Leistung und Befähigung“ wären die Basis seiner Personalpolitik.

Von Andreas Debski