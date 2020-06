Dresden

Die anhaltende Kritik von Lehrern und Schülern am diesjährigen Mathematik-Abitur in Sachsen ist in Dresden nicht ungehört verhallt. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) lenkt nun ein und kündigte am Mittwoch an, die erreichte Punktzahl in den Prüfungen werde sowohl für die Schüler im Grundkurs als auch im Leistungskurs nachträglich um einen Punkt angehoben.

„Ich hatte bei der Begründung meiner Entscheidung im April, dass die Prüfungen in Sachsen wie geplant stattfinden werden, betont, dass unseren Schülerinnen und Schülern kein Nachteil erwachsen soll. Zu diesem Wort stehe ich“, sagte Piwarz am Mittwoch. Seine Entscheidung, die Punkte anzuheben, sei in Folge einer Umfrage in den Gymnasien getroffen worden. Die Schulleiter berichteten, der Notendurchschnitt liege in diesem Schuljahr mit 3,1 deutlich unter dem des Vorjahres (2,5). Vom schlechtesten Ergebnis seit 2013 ist die Rede.

Mehr Aufgaben aus gemeinsamem Pool der Länder

Darüber hinaus seien auch die Aufgaben zum Teil außergewöhnlich gewesen. „Hier ging es insbesondere darum, das erworbene Wissen auf neue und unbekannte Sachverhalte anzuwenden.“ Sachsen habe in diesem Jahr mehr Aufgaben unverändert aus einem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder entnommen und einige Aufgabenstellungen waren in ungewohntem Kontexten formuliert. Eigentlich ist Bildung Ländersache, werden Lehrpläne in den Bundesländern entworfen und verantwortet.

Seit 2014 nimmt unter anderem Sachsen aber an einem Pilotprojekt teil, bei dem eine Kommission Prüfungsaufgaben für alle Bundesländer zusammenstellt – quasi ein Zentral-Abitur light. Auffälligkeiten bei den gestellten Mathe-Prüfungsaufgaben hatten zuletzt nicht nur Schüler, sondern auch der Leiter des Montessori-Schulzentrums Leipzig bemerkt und deshalb ein Einlenken des Kultusministers gefordert.

Schülervertreterin: Das ist ein symbolischer Punkt

Unter den Schülern wurde die gestrige Entscheidung aus Dresden begrüßt, weil sie zeige, dass der Minister ihre Belange ernst nehme. „Allerdings hätten wir auf diesen symbolischen Punkt auch gerne verzichtet und lieber eine faire und unserer Vorbereitung entsprechende Prüfung geschrieben“, so Larissa Meixner vom Stadtschülerrat Leipzig auf LVZ-Nachfrage. Die nun angekündigte Nachjustierung werde sich auch kaum auf einen Notenschnitt auswirken, einzelnen Schülern könne zumindest die Nachprüfung erspart bleiben. „Es handelt sich hierbei um einen Kompromiss, der das Gröbste kaschiert, das Kernproblem jedoch nicht löst“, so Meixner weiter.

Thomas Langer, Vorsitzender des Philologenverband Sachsen (PVS), freute sich am Mittwoch für die aktuell betroffenen Schüler – jedoch auch mit gemischten Gefühlen. Er warnte davor, dass das Problem eher in der fehlenden Kommunikation zwischen der Kommission, die die Prüfungsaufgaben zentral für alle zusammenstelle und den Lehrern vor Ort, welche die Schüler an die Aufgaben heranführen sollen, zu suchen sei.

