Dresden

Sachsens Linke hat mit Unverständnis auf die die Ankündigung des Sächsischen Kultusministers Christian Piwarz (CDU) reagiert, dass Kinder auch trotz der aktuell besonderen Umstände unter Umständen die Klassenstufe wiederholen sollen. Luise Neuhaus-Wartenberg, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion im Landtag, bezweifelte, dass Sitzenbleiben überhaupt einen pädagogischen Wert habe.

„Das kann nur ein schlechter Scherz sein“, sagte Neuhaus-Wartenberg am Montag. Forschungsergebnisse hätten gezeigt, dass die Wirksamkeit dieser Maßnahme ohnehin mehr als zweifelhaft sei. „Angesichts der irregulären Umstände, unter denen Schülerinnen und Schüler das Schuljahr absolvieren müssen, ist eine Nichtversetzung derzeit nicht zu rechtfertigen. Die Landesregierung sollte dem Vorbild anderer Bundesländer folgen und in diesem Schuljahr auf das Sitzenbleiben verzichten“, so die Linkenpolitikerin weiter.

Luise Neuhaus-Wartenberg (Linke) Quelle: DIE LINKE. Sachsen

Bisher haben Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen angekündigt, auf Nichtversetzungen während der Corona-Krise zu verzichten. Auch Pisa-Chef Andreas Schleicher ( Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) fordert, niemand sollte wegen der Corona-Krise das Schuljahr wiederholen müssen. „Es wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, das Sitzenbleiben generell abzuschaffen”, so Schleicher gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auf Nachfrage der LVZ zum geplanten Schulabschluss hieß es am Freitag aus dem Sächsischen Kultusministerium: „Es wird empfohlen, bei der Entscheidung die Schulschließungen durch die Corona-Krise im Interesse der Schüler zu berücksichtigen. Die Nichtversetzung von Schülern ist jedoch möglich. Sollte die Leistungsfähigkeit und die Gesamtentwicklung eines Schülers vermuten lassen, dass er den Anforderungen der nächst höheren Klassenstufe nicht gerecht wird, dann sind die Eltern auch über die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung zu beraten. Dabei sind die Eltern auf mögliche nachfolgende Konsequenzen im weiterführenden Bildungsverlauf hinzuweisen.“

Von Matthias Puppe