Leipzig

Der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Reint Gropp, fordert erneut eine neue Förderpolitik für Ostdeutschland. Die Politik solle Mittel und Infrastrukturinvestitionen künftig auf die Großstädte und auf die Anbindung des Umlands an die urbanen Zentren konzentrieren, sagte der Ökonom im Interview mit der Wirtschaftswoche.

„Es kann nicht sein, dass die Politik die Region Berlin im Stauchaos versinken lässt, während man irgendwo in der Lausitz eine Autobahnausfahrt für ein paar Hundert Fahrzeuge am Tag baut“, sagte Gropp. Er sprach sich auch gegen eine flächendeckende 5G-Anbindung in Ostdeutschland aus. Die sei auf dem Land zu teuer. Angesichts der ungünstigen demografischen Entwicklung in den neuen Ländern befürchtet Gropp die Verödung ganzer Landstriche. Das könne die Politik nicht verhindern. „Einige ländliche Regionen werden wegen der Demografie und ausbleibender Migration sterben.“

Gebhardt : „Ist das noch Wissenschaft oder kann das weg?“

Rico Gebhardt, Vorsitzender der Linksfraktion in Sachsen, reagiert auf den Vorstoß so: „Wahrscheinlich fände es Herr Gropp befremdlich, wenn jemand mit Blick auf seine Geburtsstadt sagen würde: ‚Wer braucht noch Bottrop nach der Beendigung des Steinkohlebergbaus?‘“ Auf diesem Niveau liege die Polemik zu Ostregionen und heutigen Braunkohlerevieren. „Es geht in der Lausitz auch um Städte wie Hoyerswerda und Weißwasser, die zu Wendezeiten zusammen so viele Einwohner hatten wie Bottrop heute“, sagt Gebhardt. „Und was ländlich geprägte Regionen angeht: Es hätte in Bayern zu Zeiten der Abwanderung aus dem Bayerischen Wald auch niemand gesagt: Die Region kann man sterben lassen. Bei solchen Wissenschaftler-Wortmeldungen frage ich mich manchmal: Ist das noch Wissenschaft, oder kann das weg?“

Grüne: Stadt UND Land gehören zusammen

„Das ist keine Wissenschaft, sondern Zeugnis schlichter Arroganz von Menschen, die weit weg von dem sind, worüber sie reden“, meint Wolfram Günther, Vorsitzender der Grünen-Fraktion in Sachsen. „Es gehe darum, wie man die Regionen entwickelt und attraktiv macht und nicht das Ob infrage zu stellen.

Nicht mal die Analyse Gropps stimme, sagt Günther weiter. „Es sterben keine Regionen. Was soll das überhaupt heißen? Länder funktionieren nur durch Stadt UND Land. Dabei haben beide jeweils ganz eigene Aufgaben und Herausforderungen, die durch die Menschen vor Ort und die Politik zu gestalten sind.“

Gropp sagte im Interview weiter: „Wir müssen uns vom Dogma gleichwertiger Lebensverhältnisse verabschieden. Dieses Ziel ist eine gefährliche Illusion und führt dazu, dass wir viel Geld ineffizient ausgeben.“ Der Ökonom ist seit November 2014 Präsident des IWH, dem einzigen ostdeutschen Wirtschaftsforschungsinstitut. Zuvor arbeitete er unter anderem für den Internationalen Währungsfonds und die Europäische Zentralbank.

Von Andreas Dunte