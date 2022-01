Kritik an verkürztem Genesenen-Status – Sachsen will Übergangsregelung

Dresden

In Sachsen wird eine neue Bundesvorschrift, wonach der Genesenen-Nachweis auf drei Monate halbiert wird, massiv kritisiert. „Das ist wieder eine typische Hauruck-Aktion. Es wird einfach etwas entschieden, ohne über die Konsequenzen nachzudenken“, ärgert sich Axel Klein, der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Sachsen. So seien auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Neuregelung betroffen.

Handwerker-Präsident kritisiert „Hoppla-Entscheidungen“

Ähnlich sieht es Jörg Dittrich, der Präsident des Sächsischen Handwerkstages: „Statt Hoppla-Entscheidungen im Corona-Krisenmanagement brauchen wir Maßnahmen, die sowohl praktikabel sind als auch Akzeptanz in der Öffentlichkeit finden.“ Lars Fiehler, der Sprecher der Industrie- und Handelskammer Dresden, sieht die Kontrollen zwischen „neuen“ und „alten“ Genesenen skeptisch – zumal vielerorts unterschiedliche Vorschriften gelten: beispielsweise im Einzelhandel 2G, für Gastronomie 2G plus und am Arbeitsplatz 3G.

Verkürzter Status gilt nur noch für insgesamt 62 Tage

Auslöser ist die neue Vorgabe des Robert Koch-Instituts, wonach der Genesenen-Status seit dem 15. Januar nur noch drei statt sechs Monate gilt. Der PCR-Test muss künftig „mindestens 28 Tage“, darf aber „höchstens 90 Tage“ zurückliegen. Da die Anordnung rückwirkend greift, bedeutet das: Alle Genesungszertifikate, die älter als drei Monate sind, verlieren ihre Gültigkeit. Als Begründung nennt das Bundesgesundheitsministerium von Karl Lauterbach (SPD) die grassierende Omikron-Welle.

Sachsen lässt Übergangsregelung im Bund prüfen

In diesem Zusammenhang kritisiert Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) die Entscheidungsgewalt des Robert Koch-Instituts: „Der im Infektionsschutzgesetz geregelte Automatismus ist problematisch.“ Letztlich müssten Politiker über die jeweiligen Bestimmungen entscheiden, fordert Kretschmer. Der Freistaat hat sich in der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) bereits für eine Übergangsfrist eingesetzt. Damit soll die seit einer Woche bestehende Neuregelung nachträglich entschärft werden, erklärt das Sozialministerium gegenüber der LVZ.

Demnach unterstützt Sachsen eine Prüfung, um für Betroffene verlängerte Fristen zu erreichen. Außerdem beraten die Mitglieder der GMK an diesem Samstag über bundesweit einheitliche 2G-plus-Regelungen. Dabei geht es vor allem um Ausnahmen von der Testverpflichtung, beispielsweise für doppelt Geimpfte, die auch genesen sind.

Sachsen macht bei 2G plus für genesene Geimpfte eine Ausnahme

Diese Ausnahme gibt es in Sachsen bereits seit dem 14. Januar, wobei der Genesenen-Nachweis in diesen Fällen unbefristet gilt: Das Zertifikat kann bei 2G plus als Ersatz für die zusätzliche Testung vorgelegt werden – aber nur von doppelt Geimpften. Die Sächsische Impfkommission (Siko) hatte eine entsprechende Empfehlung gegeben: Siko-Chef Thomas Grünewald nennt die Verknüpfung von Genesung und Impfung einen „natürlichen Booster“.

Widerspruch auch aus Sachsen-Anhalt und von Virologen

Es wird erwartet, dass der halbierte Genesenen-Status auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag thematisiert wird. Denn nicht nur aus Sachsen kommt Kritik. „Es darf nicht sein, dass die Wissenschaft instrumentalisiert wird, um politisch etwas durchzusetzen“, moniert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der „Welt“ und spricht von einem „Überrumpeln“ der Menschen. Der Virologe Hendrik Streeck, der zum Corona-Krisenstab der Bundesregierung gehört, nennt die Verkürzung „aus meiner wissenschaftlichen Erkenntnis nicht erklärbar“.

Kritik an weiterer Änderung: Kein Booster mit Johnson-Impfstoff

Neben dem verkürzten Genesenen-Status sorgt eine weitere Bundesvorgabe in Sachsen für reichlich Unmut: Ab sofort gilt man mit einer Johnson & Johnson-Dosis nicht mehr als vollständig geimpft, nach zweien nicht mehr als geboostert. Stattdessen muss die Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Das Problem ist: Damit gelten Tausende Beschäftigte als nicht vollständig geimpft. Allein in der sächsischen Polizei sollen etwa 1500 Beamtinnen und Beamte von dieser Neuregelung betroffen sein.

Von Andreas Debski