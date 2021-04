Kritische Lage in Sachsens Kliniken: Diese Corona-Lockerungen fallen demnächst weg

Dresden

Sachsen ist neben Thüringen wieder einmal der Corona-Hotspot des Landes. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz in zehn von 13 Landkreisen mindestens über 200 – in Chemnitz, im Erzgebirge, im Vogtland und im Landkreis Zwickau ist die Marke von 300 längst erreicht. Jede regionale Gesundheitsbehörde im Freistaat registriert derzeit wöchentlich zwischen 500 bis 1000 neue Corona-Betroffene über die Altersgruppen hinweg. Praktisch alle tragen die ansteckendere Mutation B.1.1.7 in sich.

Unabhängig von der Virusausbreitung gibt es im Freistaat aber auch vielfach noch geöffneten Einzelhandel, können Museen und Galerien besucht werden, finden Modellprojekte mit weitreichenderen Öffnungen statt. Weil das sächsische Gesundheitssystem jetzt allerdings ebenfalls an Grenzen stößt, ist die Rücknahme dieser Lockerungen kaum noch zu vermeiden.

„Die Beanspruchung der Krankenhäuser durch Covid-Patienten ist ein enorm wichtiger Gradmesser des Ausmaßes der Pandemie“, hatte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) zuletzt immer wieder betont. Laut Diagnose-Tool der Zentralen Krankenhausleitstelle in Dresden ist bei 1300 sächsischen Covid-19-Patienten auf Normalstationen die kritische Grenze erreicht. Wird dieser Wert überschritten, droht wenig später auf den Intensivstationen der Kollaps.

90 Prozent der Intensivbetten belegt

Am Freitag waren laut landesweitem Register (DIVI) bereits 90 Prozent der sächsischen Intensivplätze belegt, in jedem dritten Bett lagen Patientinnen oder Patienten mit schwersten Covid-19-Verläufen. Im Schnitt sind die Betroffenen nun jünger als 60 Jahre alt, Ärzte berichten auch von 20- und 30-Jährigen, die invasiv beatmet werden müssen. B.1.1.7 ist nicht nur ansteckender, in vielen Fällen auch aggressiver als das Virus-Original. Jüngere Corona-Patienten sterben zwar seltener als ältere, sie benötigen aber häufig auch länger intensivmedizinische Hilfe. So türmt sich die Problem immer weiter auf.

In den ersten beiden Aprilwochen erhöhte sich die Zahl der Corona-Patienten auf Normalstation von 1000 auf 1200. Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen im Freistaat wird die kritische Marke von 1300 Corona-Patienten auf Normalstationen wohl spätestens nächste Woche erreicht.

Einzelhandel, Museen und Sportangebote fallen weg

Allen Neuerungen beim derzeit diskutierten Infektionsschutzgesetz zum Trotz gilt dann noch die sächsische Corona-Schutzverordnung. In dieser ist die Grenze von 1300 Patienten auf Normalstation in Paragraph 8f verankert. „Spätestens drei Werktage nach Erreichen der maximalen Bettenkapazität haben alle Landkreise und Kreisfreien Städte per Allgemeinverfügung sämtliche inzidenzbasierten Lockerungen zurückzunehmen“, erklärte ein Sprecher des Sozialministeriums am Freitag.

Gleiches gelte auch für Modellprojekte und die Möglichkeit der inzidenzunabhängigen testbasierten Öffnungen von Zoos, Museen und Geschäften im Rahmen von Click and Meet. „Allein die Öffnung von Geschäften der Grundversorgung ist weiterhin zulässig, ebenso wie Friseursalons, Fußpflegen und medizinisch notwendige Behandlungen bei körperlichen Dienstleistungen.“

Sachsens Schulen können offen bleiben

Generell nicht betroffen vom Überschreiten des kritischen Werts in Sachsens Kliniken sind dagegen die geöffneten Bildungseinrichtungen. „Die Schulschließung ist nicht am Inzidenzwert und auch nicht an der Bettengrenze ausgerichtet. Auch in Zeiten hoher Infektionszahlen wollen wir den Kindern und Jugendlichen einen Schulbesuch ermöglichen“, so eine Sprecherin des Kultusministeriums gegenüber der LVZ.

Durch die inzwischen wöchentlichen Testungen und die verschärften Schutzmaßnahmen könne auch wieder mehr Präsenzunterricht und damit eine Verlässlichkeit im Schulbetrieb realisiert werden. „Die Schulen müssen als eigenständige Einrichtungen auf ihr internes Infektionsgeschehen reagieren können, ohne das alle anderen Schulen und deren Schüler durch landesweite oder regionale Maßnahmen mit in Haftung genommen werden“, hieß es weiter.

Von Matthias Puppe