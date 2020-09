Sondershausen

Nach der vergeblichen Krokodil-Fahndung in Sachsen-Anhalt haben sich nun Feuerwehrleute in Thüringen auf die Suche nach dem Tier gemacht. Eine Pferdebesitzerin will das Reptil an der Unstrut bei Schönewerda in Thüringen gesichtet haben. Daraufhin suchen seit Sonntagmittag Feuerwehrleute das Flussufer ab, teilte die Rettungsleitstelle Nordhausen-Kyffhäuserkreis mit. Der Landkreis sprach eine öffentliche Warnung aus.

Der Feuerwehr-Einsatzleiter Marcel Thomann sagte dem MDR Thüringen, die Sichtung werde ernst genommen. Die Frau habe berichtet, dass das Tier mit aufgerissenem Maul am Ufer gelegen habe und dann ins Wasser geglitten sei. Die Feuerwehr schloss Schleusen und setzte auch eine Drohne zur Suche ein. Die Unstrut und der Radweg am Fluss seien gesperrt worden.

Anzeige

Lesen Sie auch: Suchaktion erfolglos beendet – Gerüchte um Krokodil in der Unstrut gehen weiter

Weitere LVZ+ Artikel

Suche nach Krokodil in Sachsen-Anhalt erfolglos

Zuerst hatten vor rund einer Woche Angler in Sachsen-Anhalt gemeldet, den Exoten in der Unstrut gesichtet zu haben. Die großangelegte Suche nach dem Krokodil im Burgenlandkreis wurde dann aber ergebnislos eingestellt.

Von RND/dpa