Leipzig

Ein gutes Wochenende für ein wärmendes Lagerfeuer mit Stockbrot und Tee: Nach Sonnenuntergang rutschen die Temperaturen nachts im Raum Leipzig in den einstelligen Bereich. Auch tagsüber bleiben am Sonnabend und Sonntag die Werte unter der 20-Grad-Marke. „Das wird leider nichts mit einem schönen Spätsommer-Wochenende“, sagt Dominik Jung vom Portal Wetter.net. „Wir sehen auf der Ensemble-Vorhersage ausgerechnet am Wochenende ein Kältepeak für die Region Ostdeutschland.“

Das wird sich erst nächste Woche ändern: Dann kommt der September-Sommer auch bei uns an. „Der Herbst gehört ja zu den schönsten Jahreszeiten die wir in Deutschland haben. Oft gibt es noch einmal ein paar warme, trockene und sonnige Herbststage. Das könnte so auch in den nächsten Tagen verlaufen“, so Jung. Bis zum nächsten Wochenende (12. und 13. September) sieht es nach Spätsommer aus.

Anzeige

Ruhige Wettertage: Kein Herbststurm in Sicht

Die Höchstwerte liegen dabei meist um oder auch mal leicht über 20 Grad. Lediglich im Norden gibt es teils Schauer, sonst ist es in einem breiten Streifen vom Saarland über Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen bis nach Sachsen und Brandenburg oft trocken. „Die nächsten Tage werden sehr ruhig ausfallen, ein Herbststurm ist nicht in Sicht. Generell erwarten die Langfristwettermodelle einen etwas zu warmen und sehr trockenen September“, so Jung.

Weitere LVZ+ Artikel

Oktober-Trend: Jede Menge Niederschlag in Deutschland ?

Das könnte sich nach den neuesten Berechnungen für den langfristigen Wettertrend aber im nächsten Monat schlagartig ändern: Statt Goldenem Oktober droht „Land unter“. So sehen es zumindest die Modelle des Europäischen Wetterdienstes ECWMF voraus. „Danach könnte es jede Menge Niederschlag über Deutschland geben. Das wäre mal eine interessante Entwicklung, denn in vielen Regionen kommt der Regen gerade recht. Die Trockenheit im Boden ist vielerorts nach wie vor alarmierend“, so Jung.

Allerdings: Der amerikanische Wetterdienst NOAA sieht in seinem Langfristtrend noch keine Anzeichen für überdurchschnittliche Niederschlagsmengen. Aber auch hier wird zumindest keine extreme Trockenheit im Oktober prognostiziert, sondern eher Normalwerte beim Niederschlag. Weitgehend einig sind sich beide Modelle beim Temperaturtrend: Insgesamt 1-2 Grad wärmer als üblich soll es werden – ein vorschneller Wintereinbruch im Oktober ist damit unwahrscheinlich.

Der erste Wintertrend ist da

Den ersten Wintertrend gibt es übrigens auch schon: Der US-Wetterdienst NOAA wagt sich mit der ersten Prognose vor. Und enttäuscht erneut alle Ski- und Rodelfans: Denn nach dem NOAA-Modell deutet wieder alles auf einen sehr milden und nassen Winter 2020/2021. Die Monate Dezember, Januar und Februar sollen alle rund 2 Grad wärmer als normal ausfallen und insgesamt könnte der Winter nasser als üblich ausfallen. Ein zu nasser und warmer Winter deutet mal wieder auf einen typischen Westwetterlagenwinter hin.

„Die Tiefs kommen meist vom Atlantik, bringen milde Luft und jede Menge Regen und dazu wäre das Sturmpotenzial recht hoch. Es sieht nach einem typischen Schmuddelwinter aus“ kommentiert Wetterexperte Jung die aktuellen Berechnungen vom US-Wetterdienst NOAA (siehe letzte Grafik).

Erneut droht Wintersportfans eine Enttäuschung: Laut NOAA-Modell wird es von Dezember 2020 bis Februar 2021 bis zu 2 Grad zu warm. Quelle: NOAA/Wetter.net

Von Olaf Majer