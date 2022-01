Künstler treten zum Neujahrsschnitzen in der Dübener Heide an

Bad Düben/Tornau

Lange ruhten die Kettensägen. Kein ohrenbetäubender Lärm, keine fliegenden Holzspäne. Am Wochenende heulten sie endlich wieder. Köhlerin Norma Austinat von der Köhlerei Eisenhammer hatte Holzkünstler zum ersten Neujahrsschnitzen eingeladen.

Veranstaltungen fielen aus

„In den vergangenen zwei Jahren war es wegen Corona sehr ruhig in der Kunst und in der Kultur geworden. Auch unsere zwei Winterevents in den vergangenen Jahren waren kein Ersatz für das, was alles ausfallen musste. Umso schöner ist es, dass wir uns jetzt wieder getroffen haben und gemeinsam unserem Hobby nachgehen konnten“, sagte Austinat, die auch der Stiftung „Köhlerei Eisenhammer“ vorsteht.

Seit 2020 beschränkt sich die Arbeit der Köhlerin mit ganz wenig Ausnahmen auf das Herstellen von Holzkohle. „In der Satzung der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur niedergeschrieben. Allerdings sieht es seit zwei Jahren damit recht schlecht aus. Wegen den Beschränkungen sind unsere traditionellen Veranstaltungen so nicht mehr umsetzbar. Doch wir müssen wieder etwas tun. Ohne Veranstaltungen kann es doch nicht ewig weitergehen“, so Austinat weiter. Und so entstand die Idee des Neujahrsschnitzens mit guten Freunden und Schnitzerkollegen.

Diese Künstler waren dabei

Sechs folgten der Einladung an die Köhlerei. „Das ist eine gute Sache. Wir sind eine Fachgruppe von Schnitzern, die sich bei solchen Möglichkeiten gerne austauschen“, ist Hobbykünstler Torsten Wagner aus Gräfenhainichen begeistert. Neben Norma Austinat und Torsten Wagner warfen auch Anke Grögor aus Breitenhagen in Ostelbien, der Schleesener Matthias Große, Christian Seidel aus Schwemsal und Raik Zenger aus Bad Düben ihre Kettensägen an. „ Ich war im vergangenen Jahr lediglich bei zwei Schnitzerwettbewerben in Tschechien und in Sangerhausen. Aber ich habe genug in meiner Werkstatt zu tun. Die Auftragsbücher sind voll. Eigentlich habe ich Corona nicht mitbekommen, so viel hatte ich zu tun“, erzählte Zenger, der von seiner Kunst mittlerweile ganz gut leben kann.

Diesmal hatte sich der Bad Dübener einen Holzstamm eines Urwelt-Mammutbaumes mitgebracht. „Man nennt ihn auch Chinesischen Rotholzbaum. Der musste einmal aus einem Vorgarten in der Wohnsiedlung südliche Hüfnermark weg, weil er zu groß wurde. Das Holz hat im Inneren einen rötlichen Kern und ist ziemlich weich und leicht bearbeitbar.“ Aus dem Stamm sägte und feilte der Kurstädter die Skulptur „Das ewige Wasser“.

Holzkunst in Bad Düben gestohlen

Zenger sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Besonderheiten ins einer Heimatstadt. So stellte er unter anderem zwei überdimensionale Holzkreuze auf der Muldewiese auf. Aber sie wurden immer wieder von Unbekannten gestohlen. „Bisher hat sich niemand gemeldet, der ein großes Holzkreuz in der Mulde hat schwimmen gesehen. Aber ich werden in diesem Jahr wieder etwas machen. Was das ist, wird noch nicht verraten“, kündigte er an.

Im Laufe des Tages entstanden tolle Skulpturen. So schnitzte Norma Austinat einen Wächterraben, Torsten Wagner einen Propeller, Matthias Große eine weibliche Statue und Christian Seidel einen Engel. In den 1990er-Jahren begann der Schwemsaler Alf Kampfmeier mit solchen Schnitzerevents an der Köhlerei. „Damals wurde für einen Kasten Bier geschnitzt. Ich will diese Tradition aufgreifen und zu solchen Veranstaltungen in die Köhlerei einladen“, sagte Köhlerin Austinat.

