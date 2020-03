Kürzere Sommerferien wegen Corona? So reagiert Sachsen

Leipzig

Das kommt nicht gut an in Sachsen und Thüringen: Um den ausgefallenen Unterrichtsstoff nachzuholen, bringt Udo Beckmann, Chef des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), die Verkürzung der Sommerferien ins Spiel. So könnten die durch Schulschließungen entstandenen Nachteile ausgeglichen werden. Die Lehrergewerkschaft vertritt die Interessen von rund 164.000 Pädagogen.

Auch der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, bringt wegen der unsicheren Lage an den Schulen bei den Prüfungsterminen einen späteren Beginn der Sommerferien ins Spiel.

Lehrerverband: „Wir sollten auf Sicht fahren“

Für Sachsens Lehrer ist die Situation noch zu unklar, um jetzt schon über kürzere Ferien zu entscheiden. „Zur Zeit kann keiner beantworten, wann die Schulen wieder öffnen dürfen“, gibt der Vorsitzende des Sächsischen Lehrerverbandes Jens Weichelt zu bedenken. „Jeden Tag müssen neue, schwierige Entscheidungen getroffen werden. Da gilt es eher, auf Sicht zu fahren.“ Zur Absicherung der Abitur- und Abschlussprüfungen sagt er: „Wir haben es hinbekommen, dass trotz Schulschließungen die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern weitgehend klappt. Ich bin zuversichtlich, dass wir trotz Corona-Pandemie auch neue Situationen und Herausforderungen meistern werden.“

Schülerrat: Familien haben längst Urlaubspläne

Die Schüler in Sachsen wären über verkürzte Ferien keineswegs begeistert, gibt Sachsens Schülerratsvorsitzende Joanna Kesicka zu bedenken. „Das wäre ein äußerst problematischer Schritt. Es muss andere Wege geben, um Unterrichtseinheiten nachzuholen.“ Familien hätten längst Pläne geschmiedet und Reisen gebucht. „Familienzeit ist wichtig. An dieser Stelle darf nicht gespart werden.“ Sollte sich die Corona-Pandemie allerdings über die Maßen ausdehnen, müssten Schüler und Eltern rechtzeitig über geänderte Ferientermine informiert werden, um mit Stornierungen reagieren zu können, fordert die 18-Jährige Löbauerin.

Piwarz : Die Debatte kommt zu früh

In Sachsens Kultusminister Christian Piwarz tritt angesichts des Vorschlags mächtig auf die Bremse. „Die Debatte um kürzere Sommerferien kommt zur Unzeit“, heißt es aus seinem Ministerium. Und weiter: „Die Frage stellt sich derzeit nicht.“ Ohnehin habe Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern noch vergleichsweise viel Zeit bis zu den Sommerferien, die am 20. Juli beginnen. Piwartz geht davon aus, dass die Abiturprüfungen wie geplant am 22. April beginnen können. „Die Schulgebäude sind betretbar und unbelastet. Unter besonderer Beachtung der erforderlichen Hygienemaßnahmen und Abstandsgebote eröffnen sich damit auch Konsultationsmöglichkeiten vor den schriftlichen Prüfungen, die schulintern abgestimmt werden können“, so Piwartz. Sollte infolge einer kritischeren Entwicklung der reguläre Ersttermin nicht möglich sein, sei geplant, die Prüfungen im bereits bekannten Zeitraum der Nachtermine zu schreiben.

In Thüringen sind nur die Abiturprüfungen verschoben

Auch in Thüringen will man von verkürzten Sommerferien derzeit nichts wissen. Alle Prüfungen könnten innerhalb des regulären Schuljahres stattfinden, heißt es aus dem Kultusministerium. Lediglich die ursprünglich ab 30. April geplanten Abiturprüfungstermine seien verschoben worden. „Alle weiteren Prüfungen sind weiter terminiert wie bisher“, so Ministeriumssprecher Felix Knothe. Wie in Sachsen beginnen auch in Thüringen die Sommerferien am 20. Juli. Natürlich verfolge man fortlaufend die Lage und werde falls nötig die Planungen anpassen.

Von Winni Mahr und Andreas Dunte