Treuen

Eine ganze Kuherde ist von einer Weide im Treuener Ortsteil Pfaffengrün im Vogtlandkeis ausgebrochen. Die Kühe wurden laut Polizei am späten Freitagnachmittag durch ein Gewitter aufgeschreckt, durchbrachen das umzäunte Gelände und liefen davon.

Eines der insgesamt 26 Tiere konnte in unmittelbarer Nähe eingefangen werden, der Rest zog durch den rund zwei Kilometer entfernten Ort Buchwald, wobei ein Auto beschädigt wurde. Die alarmierten Beamten ermittelten den Besitzer des Viehs, der den Großteil seiner Herde schließlich am Abend sicher nach Hause brachte, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte.

Vier Kühe allerdings waren noch Stunden später auf Abwegen - sie wurden nach Angaben des Lagezentrums erst in der Nacht eingefangen.

Von dpa