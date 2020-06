Radebeul

Jörg Bernig tritt nicht noch einmal zur Wahl des Radebeuler Kulturamtsleiters an.

Das erklärte der Schriftsteller in einem Schreiben an den Oberbürgermeister Bert Wendsche, das der LVZ vorliegt. „Für einen abermaligen Wahlvorgang stehe ich nicht zur Verfügung“, so Bernig. Sich noch einmal zur Wahl zu stellen, so der Schriftsteller, würde bedeuten „ideologische Handlungsweisen als Teil der Normalität anzuerkennen und zu rechtfertigen.“

Damit spielt er auf den Streit an, der in ganz Sachsen entbrannte, nachdem Bernig im Mai von vermutlich Stadträten der AfD und der CDU gemeinsam gewählt wurde. In der LVZ erklärten damals vier Träger des Radebeuler Kunstpreises, den Bernig künftig verantwortet hätte, ihre Auszeichnungen zurückzugeben. Die sächsische Landespolitik, der Schriftstellerverband PEN und auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) schalteten sich ein.

„ Radebeul wird nicht weiter gespalten“

Hintergrund waren politische Äußerungen Bernigs in den vergangenen Jahren. So hatte der gebürtige Wurzener Angela Merkel als „Feudal-Herrscher“ bezeichnet und Deutschland als „Versuchslabor ethnischer Modifizierung“.

Thomas Bürger, der ehemalige Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek zweifelte an, dass „ein Kandidat mit so einem negativen Bild von Politik und Presse bürgernahe Kulturpolitik moderieren“ könne.

Zuletzt ließ der Radebeuler Oberbürgermeister Bert Wendsche die Wahl für ungültig erklären, um Schaden für seine Stadt abzuwenden. Am Montag sollte neu gewählt werden. Dem kommt Bernig nun zuvor.

Martin Oehmichen, Grüner Stadtrat aus Radebeul, erklärte gegenüber der LVZ am Donnerstag: „Es ist gut für Radebeul das der neurechte Bernig, der sich jetzt als Opfer stilisiert, nicht erneut antritt und Radebeul damit nicht weiter gespalten wird.“

