Kulturunternehmung Eilenburg: Kurzarbeit für 20 Mitarbeiter

Eilenburg

Keine Veranstaltungen im Bürgerhaus, ein leeres Becken in der Schwimmhalle, nichts los in Bibliothek und Stadtmuseum. Die Corona-Krise hat seit Mitte März die Einrichtungen der Eilenburger Kulturunternehmung voll im Griff. Zwar sind jetzt erste Lockerungen in Sicht. Von einem Normalbetrieb aber ist in den nächsten Monaten keine Rede. Und das hat Konsequenzen.

Kurzarbeit für die Mitarbeiter

„Es ist seit kurzem möglich, dass kommunale Betriebe für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit beantragen können. Das machen wir jetzt. Betroffen davon sind etwa 20 Mitarbeiter, mit unterschiedlicher Differenzierung, beispielsweise, was den Stundenanteil betrifft“, so Heiko Leihe, Leiter des Eigenbetriebes Kulturunternehmung. Beachtet werden müssten Schwangerschafts- oder Elternzeit-Regelungen sowie Freistellungen wegen Kinderbetreuung. Grundtenor sei allerdings: Die meisten gehen in Kurzarbeit und viele davon in Kurzarbeit Null.

Exakten Zeitplan kann es jetzt noch nicht geben

Wie lange dies gilt, steht noch nicht fest. Theoretisch möglich ist es bis Ende des Jahres. Im Eigenbetrieb gehe man, unabhängig von der Aussage, dass Veranstaltungen in bestimmter Größenordnung vielleicht möglich werden, intern davon aus, „dass wir nach den Sommerferien im September wieder starten.“ Genau könne dies aber zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Selbst wenn erste Schritte zur Normalisierung des öffentlichen Lebens beschlossen seien, geht Heiko Leihe davon aus, dass Regelungen hinsichtlich der Einrichtungen der Kulturunternehmung „sehr maßvoll“ erfolgen werden. Einen Start von 0 auf 100 könne es nicht geben.

Schwimmhalle : Altes Kassensystem wird demontiert

Die Schwimmhalle bleibt für Gruppennutzungen bis zum Ende der Sommerferien geschlossen. Wann sie in begrenztem Rahmen für den öffentlichen Badebetrieb öffnen kann, hängt von der Entwicklung der aktuellen Situation sowie von dem Fortgang der beschlossenen Beschränkungen ab. Soweit möglich, werde die Zeit der Schließung für bestimmte Arbeiten, die später erfolgen sollten, jetzt schon genutzt. So wurde ein neues Kassensystem bestellt, das im Sommer geliefert werden soll. „Wir haben uns entschieden, mit der Demontage des alten Systems zu beginnen.“ Lösungen zur Kassierung werde es im Falle eines Falles individuell geben. Weil die Betriebskosten für den Stillstand überdurchschnittlich hoch sind, wurde das Wasser aus dem Becken abgelassen. Heißt natürlich auch: Die Anlaufzeit hinsichtlich einer Wieder-Eröffnung ist entsprechend länger.

Bürgerhaus : Ausweichtermine für viele Veranstaltungen

Noch ist unklar, wann es wieder öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte oder Kabarett mit rund 500 Leuten im Bürgerhaus geben wird, „sicher aber erst im zweiten Halbjahr, nach den Ferien.“ Dies wirke sich auch auf den Kartenverkauf aus, der sehr verhalten läuft. Tickets sind online aber weiter erhältlich. Für etwa 80 Prozent der jetzt ausgefallenen Veranstaltungen gibt es bereits Ausweichtermine, auch noch in diesem Jahr. Die für April und Mai avisierten Jugendweihe-Feiern sind verschoben, bisherige Planungen gehen von ersten Nachhol-Veranstaltungen Ende Juni/Juli aus.

Bibliothek: Start mit verkürzten Öffnungszeiten

Ab Dienstag hat die Stadtbibliothek wieder geöffnet, vorübergehend mit verkürzten Öffnungszeiten. Unter den gegebenen Vorsichtsmaßnahmen darf auch nur eine begrenzte Anzahl Besucher die Einrichtung betreten. Ein Mindestabstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden. Die Öffnungszeiten werden vorerst auf zwei Tage in der Woche beschränkt: Dienstag und Donnerstag 10 bis 15 Uhr.

Museum: Aktuelle Sonderschau nach Wiedereröffnung zu sehen

Weiter geschlossen ist das Museum – so der Stand bis Freitagnachmittag. Die aktuelle Sonderausstellung „Geboren in Eilenburg: Die Porzellanmalerin Erika Lutz und der Fotograf Gerhard Vetter“, die im März eröffnet wurde, wird nach Wiederöffnung weiter zu sehen sein. Museums-Chef Andreas Flegel gewährt derzeit mit einem Video-Rundgang über die Facebook-Seite der Stadt einen Einblick in die Ausstellung. Die für Sommer geplante Schau „Decelith aus Eilenburg – Eine Reminiszenz an die Mitarbeiter“ wird verschoben. Den Blick hinter die Kulissen des Chemiewerks, wo unter anderem die Vinylschallplatte erfunden wurde, gibt es erst nächstes Jahr.

Von Kathrin Kabelitz